U Gruppu Embracer Esplora a Vendita di Intrattenimentu di Gearbox dopu à un Recul di l'investimentu

U Gruppu Embracer, un conglomeratu di ghjoculi, hà da cunsiderà vende a so filiale, Gearbox Entertainment, in un sforzu di ricuperà dopu à u colapsu di un accordu di finanziamentu maiò prima di questu annu. Mentre Embracer hè attualmente esploratu cumpratori potenziali per Gearbox, un affare ùn hè micca garantitu.

Embracer Group hè stata in una rapida acquisizione in l'ultimi anni, accumulendu una vasta cartera di pruprietà di ghjoculi è di divertimentu. Questu include l'acquistu di Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (u sviluppatore di Tomb Raider), è i diritti di franchises cum'è The Lord of the Rings è The Hobbit. Tuttavia, sti acquisti sò ghjunti à un costu altu, chì hè diventatu un prublema significativu quandu un affare d'investimentu di $ 2 miliardi, chì si dice da un gruppu d'investimentu Saudi, hè cascatu in u ghjugnu.

Per ricuperà da stu scontru, Embracer Group hà annunziatu i piani per una ristrutturazione in tutta a cumpagnia, chì include licenziamenti, misure di tagliu di costi è disinvestimentu di certi segmenti. Unu di i disinvestimenti potenziali chì sò cunsiderati hè Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment hè stata acquistata da Embracer Group in 2021 in un accordu per un valore di $ 1.3 miliardi. Dapoi l'acquistu, Gearbox hà liberatu dui spin-off di a famosa serie di ghjocu Borderlands, cù un filmu Borderlands chì deve esse liberatu in 2024. Inoltre, a so recente liberazione, Remnant 2, hè diventatu u titulu più vendutu in i Stati Uniti per u mese di Lugliu.

Sicondu Reuters, Gearbox Entertainment hè cummercializatu principalmente à i gruppi di ghjoculi internaziunali. Embracer Group spera chì vendendu Gearbox, ponu stabilizzà e so finanze è fucalizza nantu à a so cartera restante di pruprietà di ghjocu è divertimentu.

