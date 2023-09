Unity annuncia una nova tariffa cuntroversa per i sviluppatori di ghjocu

Unity, a cumpagnia daretu à u famosu Unity Engine utilizatu da studi di ghjocu indipendenti, hà suscitatu cuntruversia cù u so annunziu di una nova tarifa. A partire da u 1 di ghjennaghju, i sviluppatori saranu caricati ogni volta chì un ghjocu cù u Unity Engine hè scaricatu. A tarifa serà attivata quandu e vendite righjunghjenu un sogliu di $ 200,000 in entrate in più di 12 mesi o à 200,000 installazioni totali, è pò esse finu à $ 0.20 per installazione, secondu a licenza di u sviluppatore cù Unity.

Sta decisione hè stata accolta cù rabbia è incredulità in a cumunità di sviluppu di u ghjocu, cù i sviluppatori chì esprimenu preoccupazioni per u potenziale pesu finanziariu è a mancanza di cunsultazione. Parechji sviluppatori sò preoccupati di e sfide logistiche di implementà sta tarifa, cumprese cumu si applicà à a reinstallazione di u ghjocu nantu à u novu hardware o in i servizii di abbonamentu cum'è Xbox Game Pass o cullezzione di ghjocu di carità cum'è Humble Bundle.

Unity, in risposta, hà riferitu à a tarifa cum'è a Tariffa Unity Runtime, postu chì hè in relazione cù u codice chì eseguisce ogni ghjocu nantu à i dispositi di i ghjucatori. A cumpagnia dichjara chì sta struttura di tariffu permette à i sviluppatori di prufittà di l'ingaghjamentu cuntinuu di i ghjucatori. U presidente di Unity Create, Marc Whitten, hà dichjaratu chì u scopu di sta tarifa hè di "equilibriu megliu u scambiu di valore" trà Unity è sviluppatori, è di generà più entrate per a cumpagnia per cuntinuà à investisce in u mutore.

Questa decisione suscita preoccupazioni annantu à l'implicazioni finanziarie per i studiosi se affruntà una reazione da a so basa d'utilizatori o se i so ghjochi finiscinu in campagni d'installazione di massa. Parechji sviluppatori sentenu chì sta tarifa aghjunta contraddice a so cunniscenza di u so accordu di licenza cù Unity è i rivenuti chì aspettanu di generà da i so ghjochi. A mancanza di chiarezza da Unità nantu à cumu a tarifa serà implementata è tracciata hà solu aghjuntu à queste preoccupazioni.

Unity Engine, inizialmente liberatu in u 2005, hè un mutore di ghjocu multipiattaforma chì hà guadagnatu pupularità trà i sviluppatori di ghjocu indipendenti per via di a so accessibilità è flessibilità. Hè stata utilizata per creà tituli di successu cum'è Cuphead, Rust è Pokémon GO. Tuttavia, Unity hà affruntatu sfide finanziarii, risultatu in licenziamenti di u persunale è a necessità di rivalutà i so investimenti. A cumpagnia spera chì sta nova struttura di tariffu aiutarà à generà più entrate è rinfurzà a so pusizioni in l'industria.

Fonti:

- Rivista di sviluppatori di ghjocu

- X Magazine