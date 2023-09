L'ultimu Patch di Sicurezza per Galaxy A14 5G hè avà dispunibule

Samsung hà iniziatu à lancià u patch di sicurezza di settembre 2023, è u Galaxy A14 5G hè unu di i primi dispositi à riceve. Questa aghjurnazione, identificata da u codice di custruzzione di firmware A146PXXU4BWH4, hè attualmente dispunibule in Malasia, cù più regioni previsti per seguità prestu.

L'enfasi principale di questa aghjurnazione di sicurezza hè di indirizzà diversi bug è prublemi chì eranu prisenti in a versione precedente. Samsung hà riparatu più di 60 vulnerabilità di sicurità, assicurendu chì a funziunalità di u dispusitivu hè rinfurzata è l'utilizatori ponu gode di una sperienza più stabile è affidabile.

Una di e correzioni notevuli in questa aghjurnazione hè ligata à l'app Samsung Keyboard, Knox, è l'almacenamiento di chjamate è missaghji. Questi difetti cunnisciuti sò stati risolti, mettendu i dati è a privacy di l'utilizatori à un risicu assai più bassu. Cù a sicurità di u sistema migliuratu, l'utilizatori ponu avè a pace di mente sapendu chì u so dispositivu hè prutettu da i minaccii putenziali.

Per scaricà l'aghjurnamentu di sicurezza di settembre 2023 per u Galaxy A14 5G in Malesia, l'utilizatori ponu seguità questi passi: Andate à Settings, andate in Software Update, è infine selezziunate Scaricate è Installa. Stu vi assicurà chì u dispusitivu hè aghjurnata cù l 'ultime misure di sicurità.

Siccomu Samsung cuntinueghja à sparghje sta aghjurnazione à più regioni è dispusitivi, l'utilizatori ponu esse assicurati chì i so dispusitivi seranu dotati di e migliorie di sicurezza necessarie. Hè ricumandemu chì tutti i pruprietarii di a Galaxy A14 5G prufittà di sta aghjurnazione per mantene l'integrità è a sicurità di i so dispositi.

Fonti:

- Pagina di Bulletin Samsung