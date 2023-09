U Role di l'Infrastruttura Publica Digitale in Avanzate di l'Inclusione Finanziaria è a Produttività

U G20, in cullaburazione cù u Bancu Mundiale è u G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), hà publicatu una guida pulitica nantu à u sviluppu è l'implementazione di l'infrastruttura publica digitale (DPI) per prumove l'inclusione finanziaria è i guadagni di produtividade in u Sud Globale. U documentu esplora u putenziale di i DPI in guidà l'inclusione finanziaria è a produtividade, cù studii di casu da diverse regioni.

I DPI, quandu sò implementati cum'è sistemi interoperabili è aperti, anu u putere di creà economie inclusive è furnisce à i gruppi vulnerabili un accessu faciule è sicuru à i servizii critichi attraversu piattaforme di pagamentu efficienti. Questa infrastruttura ghjoca ancu un rolu significativu per aiutà e nazioni à ottene l'Obiettivi di Sviluppu Sostenibile (SDGs) di e Nazioni Unite.

A guida di pulitica cita l'esempiu di l'India, chì hà implementatu cù successu DPI cum'è l'ID digitale Aadhaar è a piattaforma interoperabile di pagamentu digitale UPI. U G20 crede chì i DPI ponu benefiziu micca solu u settore finanziariu, ma ancu altri duminii cum'è a salute, l'educazione è l'assistenza suciale.

Mentre ricunnosce u prugressu fattu in i sforzi d'inclusione finanziaria glubale attraversu l'usu di servizii finanziarii digitali (DFS), a publicazione enfatiza chì ci hè ancu assai travagliu da fà, è i DPI ponu esse strumentali per ottene questi scopi. Gestiti bè, i DPI anu u putenziale di calà i costi di transazzione, stimulà l'innuvazione, rinfurzà a competitività è l'interoperabilità, è migliurà l'esperienze di l'utilizatori.

Per u settore privatu, i DPI presentanu opportunità per l'innuvazione, l'efficienza aumentata è l'accessu à novi mercati è creditu, sempre chì e cundizioni istituzionali è di u mercatu necessarii esistenu.

Tuttavia, l'implementazione di DPI porta ancu risichi potenziali ligati à prublemi operativi, legali, regulatori, di insolvenza, d'esclusione è di prutezzione di i cunsumatori finanziarii. Per affruntà questi risichi è sfruttà pienamente i benefici di i DPI, l'autorità sò invitate à creà un ambiente abilitante attraversu e boni pratiche, a regulazione è a supervisione basate nantu à u risicu, è una robusta architettura di prutezzione di dati.

Hè impurtante di nutà chì e raccomandazioni in u documentu di pulitica sò vuluntarii è non vincolanti, destinati à l'autorità pubbliche, ma ponu ancu esse utili per l'altri attori implicati in l'infrastruttura publica digitale.

In un sviluppu cunnessu, u sistema di pagamentu UPI di l'India, chì hè un cumpunente chjave di a so infrastruttura publica digitale, hà sperimentatu un mese record in Aostu cù 10.58 miliardi di transazzioni. Questu rapprisenta un aumentu di 67 per centu cumparatu cù l'annu precedente. U successu di l'UPI di l'India hà suscitatu l'interessu di altri paesi, cù trè nazioni africane in discussioni cù l'India per scopre partenarii è prufittà di l'esperienza di l'India cù UPI.

Fonti:

- Guida di Pulitica G20 nantu à l'Infrastruttura Publica Digitale per l'Inclusione Finanziaria è a Produttività

- NDTV: U Sistema di Pagamenti UPI di l'India registra e Transazzioni in Aostu