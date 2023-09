A Cumpagnia di Cruise Robotaxi hè vicinu à l'appruvazioni regulatori per a produzzione di massa di veiculi senza conducente

Cruise, a cumpagnia di robotaxi sustinuta da General Motors, hè à l'orlu di riceve l'appruvazioni regulatori per a produzzione in massa di u so veiculu senza cunduttore apposta, secondu u CEO Kyle Vogt. U veiculu di a cumpagnia, chjamatu Origine, hè statu presentatu in u 2020 è rapprisenta a prossima generazione di vitture senza cunduttore, senza volante o pedali è solu sedili di passageri. Mentre Cruise opera attualmente veiculi mudificati cù cuntrolli tradiziunali, l'obiettivu hè di avè millaie di Origini chì furnisce servizii di ridesharing in tutti i Stati Uniti.

Tuttavia, prima di sta visione pò diventà una realità, Cruise deve superà l'ostaculi regulatori è ottene una esenzione da i normi federali di sicurezza. Vogt crede chì questa esenzione impurtante puderia esse cuncessa da questu mese. I critichi di i servizii di robotaxi di Cruise, è ancu di quelli di u principale attore Waymo, anu manifestatu preoccupazioni per a sicurezza è a prontezza di i veiculi completamente autonomi nantu à e strade pubbliche. Incidenti chì implicanu vitture autonome in San Francisco anu alimentatu queste preoccupazioni.

Avvenimenti recenti anu sottolineatu e sfide affrontate da Cruise è altre cumpagnie in l'industria di i veiculi autonomi. U mese passatu, i regulatori anu urdinatu à Cruise per riduce a so flotta di robotaxi in San Francisco dopu un crash cù un camion di focu. L'incidentu hà fattu ferite minuri à u passageru di a vittura senza cunduttore. Tuttavia, a Cummissione di l'Utilità Pubbliche di California hà cuncessu à Cruise è Waymo u permessu di espansione i so servizii di ridesharing pagati in tuttu u ghjornu, marcà una tappa significativa per l'industria.

Kyle Vogt hà enfatizatu u putenziale di a tecnulugia autonoma per rinfurzà a sicurezza stradale, ma avvirtenu chì a resistenza eccessiva da i critichi puderia impedisce u so prugressu. Waymo, ancu, hà revelatu u so propiu disignu per un veiculu chì s'assumiglia à Cruise's Origin, sviluppatu in partenariatu cù u fabricatore cinese Geely. U veiculu Waymo offre un internu spaziosu è cunfortu senza un volante o pedali, chì furnisce i cavalieri cù schermi, caricatori è opzioni di sedute regulabili.

In riassuntu, Cruise hè à pocu di ghjorni da ottene l'appruvazioni regulatori per a produzzione di massa di u so veiculu cumplettamente autonomu, l'Origine. Questu marca un passu significativu versu a realizazione di a visione di a cumpagnia di un serviziu di ridesharing senza conducente. Tuttavia, e preoccupazioni per a sicurità è l'ostaculi regulatori deve esse trattatu prima chì questi veiculi ponu esse implementati in una scala più grande. Tuttavia, u prugressu fattu da Cruise è Waymo signala un futuru promettente per u trasportu autonomu.

