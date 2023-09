Successore Fujifilm X100V: ciò chì aspetta è potenziale aghjurnamentu di lenti

U Fujifilm X100V hè statu in alta dumanda da a so liberazione più di trè anni fà. A so pupularità hà risultatu in tempi d'attesa allargati è carenza di pezzi, cù parechji venditori di fotocamere ancora incapaci di risponde à a dumanda. Tuttavia, ci hè una bona nutizia à l'orizzonte, postu chì u so successore hè previstu d'arrivà à u principiu di u 2024, possibbilmente cù una lente nova.

In vista di a dumanda eccessiva di u X100V, ci sò preoccupazioni per se Fujifilm hà da pudè trattà l'ordine per u so successore. A cumpagnia hà avutu a cessà temporaneamente di piglià ordini per via di l'altu voluminu di richieste per u X100V. Resta da vede se Fujifilm hà trovu una suluzione per risponde à a dumanda anticipata di u novu mudellu.

Un fattore impurtante chì puderia influenzà a popularità di u successore X100 hè a lente integrata. L'attuale X100V hè dotatu di una lente 23mm (equivalente à 35mm) f / 2.0. Sicondu una fonte affidabile in Fuji Rumors, l'imminente X100 puderia presentà una lente completamente nova. I detaglii riguardanti u novu disignu di lenti ùn sò micca stati divulgati ancu, ma puderia varià da l'aghjurnamenti minori cum'è a sigillatura climatica à cambiamenti significativi in ​​a lunghezza focale è l'apertura.

In u passatu, Fujifilm hà mudificatu solu u disignu di lenti una volta per a serie X100, chì era per u X100V. Mentre a lunghezza focale era a listessa, a lente aghjurnata offre una risoluzione mejorata, una distorsione ridutta è un megliu rendimentu di focu vicinu. In vista di sta storia, pare improbabile chì Fujifilm aghjurnà a lente cusì prestu, salvu chì ùn implica un redesignu sustanziale.

I fotògrafi chì anu aspittatu ansiosu u successore X100V duveranu avà decide s'ellu cuntinueghjanu nantu à a lista d'attesa o tene fora finu à chì più infurmazione diventa dispunibule nantu à u novu mudellu. Cù a liberazione prevista à pocu mesi di distanza, puderia vale a pena aspittà per vede ciò chì Fujifilm hà in riserva per l'aghjurnamentu.

Source:

- Rumore di Fuji