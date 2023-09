U futuru di i pagamenti digitale

In l'era digitale d'oghje, i sistemi di pagamentu tradiziunali anu bisognu di un aghjurnamentu. A consegna di fondi, a prevedibilità di i fondi, a sicurità di e transazzione, è i liquidazioni è i cunciliazioni sò tutti i spazii chì ponu esse migliurati. Questu hà purtatu à l'ascesa di diverse innovazioni in u spaziu di pagamentu digitale.

I carte virtuali per i pagamenti cummirciali, a banca aperta, i pagamenti in tempu reale (RTP), i pagamenti programabili o intelligenti, i pagamenti da u toccu à i dispositi mobili, i pagamenti da u contu à u contu (A2A), è l'assi basati in blockchain sò tutti esempi di questi. innovazioni. Tuttavia, ciò chì distingue una offerta vincente in u spaziu di pagamentu digitale? Sicondu Ron Bergasca, direttore generale di soluzioni bancarie è FinTech in Paymentus, l'offerta di pagamentu successu deve esse cumpleta, faciule d'utilizà è rapida.

I schemi di pagamentu in tempu reale anu guadagnatu trazione in u mondu. L'emergenza di u FedNow® Service in i Stati Uniti cum'è una alternativa à a reta RTP hà allargatu ancu a dispunibilità di e rete di pagamentu in tempu reale. Pagamenti in tempu reale offrenu a pruposta di valore di inizià, sbulicà è cumpleta pagamenti 24/7 in seconde. Questu hè digià statu largamente accettatu in u mondu, cù paesi cum'è Tailanda chì guidanu a strada.

Tuttavia, ci sò ancu parechji paesi induve i pagamenti in tempu reale ùn anu ancu decollatu. In l'UAE, per esempiu, i pagamenti istantanei cuntavanu solu 1.1% di e transazzione in 2022. L'interoperabilità trà i schemi di pagamentu in tempu reale è e plataforme seranu cruciali cum'è i paesi rinforzanu i so sistemi è infrastrutture esistenti.

L'innovazioni in u spaziu di pagamentu digitale necessitanu infrastruttura per l'adopzione. Pagamenti in tempu reale sò veduti cum'è un precursore à l'emergenza di l'opzioni di pagamentu di contu à contu o di pagamentu bancariu in u mercatu di i Stati Uniti. Inoltre, e carte virtuali è i pagamenti A2A guadagnanu l'attenzione per a so capacità di riduce l'errori, migliurà a gestione di u cassa, è aumentanu a trasparenza in e transazzione cummerciale.

Malgradu u cambiamentu versu e transazzioni elettroniche è digitale, assai imprese si basanu sempre in i metudi di pagamentu legati. I prucessi legati sò più suscettibili à a frode cà e soluzioni elettroniche, facendu a necessità di innovazioni di pagamentu digitale ancu più apparente.

Quandu u futuru di i pagamenti digitale cuntinueghja à evoluzione, hè impurtante chì l'offerta di pagamentu sia cumpleta, faciule d'utilizà è rapida. L'adozione di veiculi di pagamentu innovatori dipenderà da a so capacità di superà l'opzioni esistenti è se u rendimentu ghjustificà l'investimentu in una nova infrastruttura.

