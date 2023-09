Francia pruibisce a vendita di l'iPhone 12 per via di i livelli di radiazione

U Ministru di l'Ecunumia Digitale di Francia hà annunziatu chì Apple deve cessà a vendita di u so mudellu iPhone 12 in Francia. Sta decisione vene dopu chì u guardianu di radiazione di u paese, ANFR, hà realizatu teste è hà scupertu chì a Tassa di Absorzione Specifica (SAR) di u smartphone superava i limiti legali.

Jean-Noel Barrot, u primu ministru di Francia, hà revelatu in una entrevista cù Le Parisien chì l'ANFR hà notificatu à Apple a pruibizione. Hà dettu ancu chì una aghjurnazione di u software puderia risolve i prublemi di radiazione assuciati cù l'iPhone 12, chì hè in vendita da u 2020.

Barrot hà enfatizatu chì Apple hà duie settimane per risponde è implementà i cambiamenti necessarii. A falla di fà cusì pò esse un ricurdamentu di tutti i dispositi iPhone 12 in circulazione. Hà sottolineatu chì e stesse regule s'applicanu à tutte e cumpagnie, cumpresi i giganti digitale.

L'Unione Europea hà stabilitu limiti di sicurezza per i valori SAR in relazione à l'usu di u telefuninu, postu chì i studii suggerenu un potenziale risicu aumentatu di certi tipi di cancru. U watchdog francese sparterà i so risultati cù i regulatori in altri stati membri di l'UE, cù Barrot nutendu chì sta decisione puderia avè un effettu ondulazione.

A Francia hè stata proattiva in u monitoraghju di i livelli di radiazione di i dispositi elettronici, estendendu a regulazione in u 2020 per dumandà à i venditori di vede i valori di radiazione nantu à l'imballaggi micca solu per i telefoni cellulari, ma ancu per i tablette è altri prudutti elettronici.

Apple ùn hà ancu emessu una risposta à l'annunziu di pruibizione.

Fonte: Reuters (senza URL furnitu)