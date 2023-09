Andrew Flintoff Ritorna à u Campu di Cricket cum'è Cunsigliu Unpaid per l'Inghilterra Team

L'anzianu cricketer inglese Andrew Flintoff hà fattu un ritornu à u campu di cricket dopu avè statu implicatu in un accidente mentre filmava u spettaculu di a BBC Top Gear in dicembre scorsu. Flintoff, chì hè amicu di Rob Key, direttore generale di cricket in Inghilterra, travaglia avà cum'è cunsultante senza paga cù a squadra inglese durante a serie internaziunale di quattru partite in un ghjornu contr'à a Nova Zelanda.

U rolu hè tempurale è limitatu à i prossimi quattru partiti, è ùn hè micca previstu chì Flintoff viaghja cù a squadra à a Copa Mondiale in India u mese prossimu. U cricketer di 45 anni, chì hà ghjucatu 79 Tests è 141 internaziunali di un ghjornu per l'Inghilterra prima di ritirata in u 2009, hè statu vistu cum'è guidà drilling fielding cù a squadra inglese in Sophia Gardens in Cardiff.

Flintoff s'hè ruttu i so costi in l'accidentu l'annu passatu, ma avà hà ricuperatu è hè tornatu in u campu. U so ritornu à u mondu di cricket hà generatu eccitazione trà i fanali chì ricordanu i so cuntributi à a squadra di l'Inghilterra durante a so carriera di ghjocu. Ancu s'ellu ùn serà micca un appuntamentu permanente cù a squadra, a so sperienza è a so cumpetenza seranu indubbiamenti preziosi per i ghjucatori durante a serie in corso.

Hè sempre ispiratore di vede ex ghjucatori cum'è Flintoff stà cunnessi cù u sportu chì amanu è sparte a so cunniscenza cù a nova generazione di cricketers. Stu rolu tempurale cum'è un cunsultante impagatu dimostra a dedizione di Flintoff à u ghjocu è a so vuluntà di cuntribuisce in ogni modu pussibule.

