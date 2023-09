Framework Pre-Annuncia una Carta di Espansione SD Full-Size per u so Laptop Modulare

Framework, a cumpagnia daretu à u laptop Framework modulare, hà annunziatu chì travaglia nantu à una carta di espansione SD full-size per u so dispusitivu. A cumpagnia hà decisu di "pre-annunzià" u modulu, chì significa chì ci hè una chance chì ùn pò mai spedite. Tuttavia, fendu cusì, Framework hà u scopu di piglià a so cumunità daretu à i sceni di u prucessu di sviluppu.

In un sondaghju realizatu in 2021, a cumunità di Framework hà classificatu a carta SD full-size cum'è u sicondu portu più dumandatu, dopu un jack Ethernet Gigabit chì Framework hà iniziatu à vende l'annu passatu. U ritardu in a liberazione di a Carta di Espansione SD hè dovutu à a decisione di a cumpagnia di fucalizza nantu à lancià u so primu laptop in 2020.

Ciascunu di i moduli di Expansion Card sviluppati da Framework presenta porti USB-C maschili standard chì ponu esse inseriti in porti USB-C femminili incisi nantu à a scheda madre. Questu permette à i moduli di esse utilizati cù altri computer USB-C o scambiati trà e macchine Framework.

Inoltre, Framework offre schede base Intel Core di 11th Gen scontate, cù prezzi chì varienu da $ 199 à $ 399, per l'utilizatori chì anu interessatu à custruisce u so propiu Intel NUC non ufficiale.

In generale, l'annunziu di Framework di a carta di espansione SD full-size è a dispunibilità di schede main scontate offrenu pussibulità eccitanti per l'utilizatori per persunalizà è custruisce i so propri laptops modulari è mini desktop.

Fonti:

- Sean Hollister, "È avà pudete DIY un Intel NUC modulare à pocu pressu," The Verge.