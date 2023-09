Forza Motorsport Preview: Un principiu promettente per l'Ultimate Racing Sim

Forza Motorsport hè sempre stata cunnisciuta per a so spirienza di corsa pulita, è a prossima puntata di a serie ùn pare micca esse eccezzioni. In una recente anteprima di a serie di introduzione di Builders Cup di u ghjocu, hè chjaru chì i sviluppatori Turn 10 Studios anu creatu una basa solida per anni di eccitazione di corsa.

A serie intro presenta trè piste è trè vitture, ognunu cù e so caratteristiche uniche di manipolazione. Sia chì guidate a Subaru STI S2019 209, a Honda Civic Type R 2018, o a Ford Mustang GT 2018, e vitture si sentenu fantastiche. L'opzioni di persunalizazione permettenu ancu aghjustamenti fini chì affettanu veramente a manera chì ogni veiculu conduce.

Una di e caratteristiche standout di Forza Motorsport hè a so accessibilità. U ghjocu offre un slider di difficultà, parechje modi di ghjocu, è una quantità di opzioni di furmazione è assistenza. U buttone di rewind, in particulare, hè una funzione amata per i round di pratica, chì permette à i corridori di resettate rapidamente senza abbandunà a pista. Incuragisce l'esperimentazione è u ghjocu senza teme di punizioni.

U framerate di u ghjocu hè un altru aspettu notevuli. Forza Motorsport corre à un lisu 60 fps in tutte e piattaforme, cumpresa a Xbox Series S. In un paisaghju di ghjocu induve parechji tituli AAA pugnanu per chjappà 60 fps, stu livellu di rispunsibilità hè un soffiu d'aria fresca per l'amatori di corsa.

Mentre chì ci sò state alcune preoccupazioni per e funzioni mancanti à u lanciu, cum'è u modu di spettatore è u splitscreen, l'esperienza core di Forza Motorsport ferma forte. Turn10 hè focu annantu à furnisce un sim di corsa chì dà priorità à a risposta, a persunalizazione è l'accessibilità. U risultatu hè un ghjocu visualmente stupente cù illuminazione glubale tracciata di raghji è illuminazione dinamica chì dà vita à e vitture è e piste.

In u futuru, Forza Motorsport hè previstu per esse un ghjocu di serviziu in diretta, cù gocce di cuntenutu regulare è funzioni suciale integrate in l'esperienza. Questu assicura chì i ghjucatori anu un saccu di novi carte, veiculi è sfide da aspittà in l'anni à vene.

In generale, Forza Motorsport mostra una grande prumessa cum'è l'ultimu sim di corsa. A so attenzione à i dettagli, l'accessibilità è a fideltà visuale stupente facenu per una sperienza eccitante è immersiva. Sia chì site un fan di a serie o novu in i ghjochi di corsa, Forza Motorsport hè diventatu un titulu must-play.

