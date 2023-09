U Novu Forza Motorsport hà da scopu di esse un ghjocu di corsa avvicinabile per tutti i ghjucatori

Forza Motorsport, l'ultima puntata di a famosa serie di ghjoculi di corsa, hè pronta à offre un puntu d'entrata accessibile per tutti i ghjucatori. L'intenzione di u sviluppatore Turn 10 hè chjara - per fucalizza nantu à l'esperienza di corsa stessa, innuvà in fisica è IA per creà un ambiente di apprendimentu naturali. U ghjocu vanta una stupenda visuale fotorealistica 4K è introduce un sistema di progressione cum'è RPG per i so veiculi 500+.

Cum'è i ghjucatori in corsa, guadagnanu punti di vittura (CP) chì ponu esse aduprati per persunalizà i so veiculi cù novi pezzi è aghjurnamenti. Per i ghjucatori chì ùn anu micca interessatu à i dettagli, u sistema Drivatar di ritornu permette di fine-tuning l'esperienza di corsa generale. Ajustendu una scala di ottu punti, i ghjucatori ponu cuntrullà cumu si facenu l'altri corridori, rendendu u ghjocu più realistu.

Forza Motorsport dà ancu priorità à l'accessibilità offrendu una gamma di opzioni per i ghjucatori cù disabilità. U ghjocu presenta segnali audio è narrazioni per i cunduttori cechi, inputs one-touch per quelli chì anu restrizioni di mobilità, è sottotitoli altamente persunalizabili per i sordi è i malati di udimentu. Queste funzioni di accessibilità ùn sò micca solu benefiche per quelli cù disabilità, ma aiutanu ancu à l'altri attori. U ghjocu hè accoltu à i ghjucatori di tutti i livelli di cumpetenza è ùn punisce micca l'usu di strumenti di assistenza.

U sistema di Car Mastery in Forza Motorsport furnisce un feedback constantu è ricumpensa à i ghjucatori, chì li permette di migliurà continuamente e so cumpetenze. Dà i ghjucatori un sensu di realizazione è di progressione simili à quellu chì si trova in i RPG. Tuttavia, u ghjocu si focalizeghja sempre nantu à l'amore per e vitture piuttostu chè di diventà un RPG o ghjocu di simulazione cumpletu.

Forza Motorsport serà liberatu in Xbox Series X / S è PC u 10 d'ottobre, è serà dispunibule nantu à Xbox Game Pass. Cù u so focus in l'accessibilità, l'accessibilità è l'esperienza di corsa immersiva, u ghjocu hà per scopu di appellu sia à i corridori sperimentati sia à i principianti.

