Epic Games rilascia l'aghjurnamentu Fortnite 4.01 cù My Hero Academia

Epic Games hà lanciatu l'aghjurnamentu Fortnite 4.01, cunnisciutu ancu a goccia di cuntenutu v26.10. L'aghjurnamentu introduce novi funzioni è elementi ispirati da My Hero Academia. I ghjucatori ponu avà ghjucà cum'è Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima è Mina Ashido. Questi caratteri sò dispunibuli in l'Articulu Shop, è i ghjucatori ponu ancu aduprà i putenzi di ghiaccio di Todoroki usendu l'articulu Ice Wall chì si trova in l'isula.

L'elementu Ice Wall permette à i ghjucatori di chjamà scudi glaciali per scopi di difesa è di attaccu. Pò prutege i ghjucatori è u so partitu da u dannu è pò esse piazzatu strategicamente per rinvià l'avversari. U Muru di Ghiaccio serà dispunibule finu à a fine di a staghjoni, dendu assai tempu per i ghjucatori per ammaistrà e so capacità.

In più di u Muru di Ghiaccio di Todoroki, i ghjucatori ponu ancu aduprà l'abilità Smash di Deku, chì ponu un colpu di i nemici in tutta a mappa. Deku's Smash pò esse acquistatu da All Might Supply Drops è serà dispunibule finu à l'aghjurnamentu v26.20.

Cumpiendu e missioni legate à My Hero Academia premiarà i ghjucatori cù punti di sperienza. Cumpiendu sei missioni, i ghjucatori ponu istantaneamente aumentà u livellu. Trè vestiti di l'eroi in furmazione di u liceu UA, cumpresi Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, è Mina Ashido, sò avà dispunibili in a buttrega d'articuli.

Altre aghjurnamenti in l'aghjurnamentu v26.10 includenu u ritornu di l'elementu Pizza Party, chì restaura a salute è u scudo, è l'intruduzioni di novi aumenti cum'è Reckless SMG Reload. Stili Super Level sò stati ancu aghjuntu cum'è premii bonus per i ghjucatori chì avanzanu à u Livellu di Stagione 100.

L'aghjurnamentu include ancu correzioni di bug è miglioramenti. In particulare, a Bella 'Emoticon Bow hè tornata à i lockers di i pruprietarii, spendendu Bars rirollendu l'aumentu di a Realità avà avanzanu e ricerche, è i scopi di prugressu di a medaglia di sopravviventi ùn si fermanu più.

Questi ditaglii sò basati nantu à u cuntenutu datamined, chì include skins previsti, mitichi, novi stili di editazione, è altre aghjunte à u ghjocu.

Fonte: Fortnite Update 4.01 Patch Notes | Fortnite New Update Patch Notes.