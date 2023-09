Fortnite Boss Donald Mustard annuncia a ritirata dopu 25 anni in l'industria di i ghjochi

Donald Mustard, u capu di creazione di Epic Games è a mente di u fenomenu glubale di u ghjocu Fortnite, hà annunziatu a so ritirata dopu un'illustre carriera di 25 anni in l'industria di i ghjoculi. Mustard hà guadagnatu prima ricunniscenza quandu hà cofundatu Chair Entertainment in u 2005, u studiu daretu à i ghjochi di successu cum'è Shadow Complex è Infinity Blade. In u 2008, Chair hè stata acquistata da Epic Games, è Mustard hà eventualmente ghjuntu à a pusizione di capu di a creazione creativa in 2016.

In una dichjarazione sparta nantu à e social media, Mustard hà spressu a so gratitùdine per u viaghju incredibile chì avia sperimentatu in tutta a so carriera. Hà ringraziatu i so culleghi è u CEO di Epic Games Tim Sweeney per u so sustegnu è a so cullaburazione. Mustard hà riflettutu nantu à e diverse rializazioni ch'ellu avia ottenutu, da a creazione di ghjochi cum'è Advent Rising è Undertow, à esse parti di a squadra chì hà furmatu u successu di Fortnite.

Mentre Mustard dice addiu à u so rolu in Epic Games, hà spressu orgogliu di a capacità di a cumpagnia di purtà gioia è piacè à a cumunità Fortnite. Hà mintuvatu mumenti iconichi cum'è u lanciu di l'autobus di battaglia, l'apertura di u celu da un cohete, è u ballu cù l'amichi dopu una Victory Royale. Mustard hà assicuratu à i fan chì u futuru di Fortnite hè in boni mani è hà scherzutu chì e squadre stanu travagliendu in "cose ​​enormi, sbalorditive, incredibili".

Dopu a ritirata, Mustard aspetta di passà tempu di qualità cù a so moglia è a famiglia. Hà spressu eccitazione per cuntinuà à esse un ghjucatore è gode di u futuru di Fortnite à fiancu à a cumunità chì hà aiutatu à creà.

