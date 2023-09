Introducendu a Xbox Mastercard: Guadagna punti per a vostra sperienza di ghjocu

Microsoft hà svelatu a so ultima offerta per i gamers: a Xbox Mastercard. Questa nova carta di creditu permette à i membri di a carta di guadagnà punti nantu à e so compra, chì ponu esse scambiati per ghjochi è add-ons in a Microsoft Store. A carta serà inizialmente dispunibule solu per i membri di u prugramma Xbox Insider in i Stati Uniti, à partesi da u 21 di settembre, prima di diventà accessibile à tutti l'utilizatori di Xbox basati in i Stati Uniti l'annu prossimu.

A Xbox Mastercard hè u risultatu di una cullaburazione trà Microsoft è Barclays. Comu s'aspittava, a carta hà per scopu di incitarà l'utilizatori à cumprà u cuntenutu Xbox. Per ogni dollaru spesu in compra di ogni ghjornu, i titulari di carte riceveranu un puntu di ricumpensa. Tuttavia, a tarifa di punti di ricumpensa aumenta à cinque punti per dollaru spesu in a Microsoft Store. Inoltre, l'acquisti fatti cù servizii di streaming è di pranzu selezziunati, cum'è Netflix, DoorDash è Grubhub, guadagnà trè punti per dollaru.

Ogni puntu di ricumpensa hè valutatu à un centesimu quandu u riscattu per i ghjochi Xbox è add-ons. Questu significa chì se spende $ 1,000 in compra standard cù a carta, guadagnerete l'equivalente di $ 10 di punti per aduprà versu novi ghjochi. A carta serà dispunibule in cinque disinni diffirenti, è l'utilizatori ponu persunalizà cù u so Xbox Gamertag.

In termini di funziunalità, a Xbox Mastercard supporta pagamenti senza cuntattu è portafogli digitali. I titulari di carte anu ancu accessu à u so puntu di creditu FICO gratuitamente. U percentualità annuale di a carta (APR) pò varià da 20.99% à 31.99%, secondu i risultati di una verificazione di creditu.

Per invià l'utilizatori à firmà è aduprà a carta, Microsoft offre uni pochi di vantaghji supplementari. I titolari di carte riceveranu un bonus di 5,000 50 punti di carta (equivalente à $ XNUMX) dopu avè fattu a so prima compra. Inoltre, i membri goderanu di trè mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuitamente dopu avè utilizatu Mastercard per a prima volta. Stu abbunamentu pò ancu esse trasferitu à un amicu se u titulare di a carta hè digià abbonatu.

In generale, a Xbox Mastercard hà u scopu di rinfurzà l'esperienza di ghjocu per l'utilizatori di Xbox premiendu per e so compra. Cù u so sistema di punti di ricumpensa attraente è bonus esclusivi, sta carta di creditu hè sicuru d'attraversà i gamers avid.

