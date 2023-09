Ford F-150 Lightning Drivers ponu avà aduprà Apple Maps per a navigazione EV

I prupietarii di camioni elettrici Ford F-150 Lightning anu avà l'opzione di navigà utilizendu Apple Maps è riceve una guida nantu à induve carricà in a strada. Questa funzione hè stata recentemente divulgata in una cumunicazione mandata da i concessionari Ford, chì dicenu chì tutti i pruprietarii di Lightning anu accessu à a funzione Apple Maps. Tuttavia, ci vole à Apple iOS 15.4 o più recente è Ford Power-Up 6.3.0 o superiore.

Mentre a guida Apple Maps EV ùn hè micca nova per i Ford EVs, hè una prima per u mudellu F-150 Lightning. Prima, era dispunibule in u Ford Mustang Mach-E, chì copre mudelli da 2022 è 2023, è ancu parechji mudelli più vechji secondu a versione di u software di u sistema di infotainment.

Ford hà spiegatu chì Apple Maps utilizeghja i dati di l'iPhone per leghje l'infurmazioni di u veiculu è di a bateria quandu hè cunnessu à CarPlay, aghjunghjendu caricatori in u viaghju quantu necessariu. Green Car Reports ùn hà ancu pruvatu a funziunalità di arrestu di carica di Apple Maps paragunatu à e funzioni di navigazione nativa di Ford è a rete di carica BlueOval.

Altri costruttori di l'automobile, cum'è Porsche, anu integratu Apple Maps in i so EV per seguità l'usu di l'energia è adattà e rotte basatu nantu à i cambiamenti di elevazione è altri fattori. BMW hè stata a prima marca à attivà sta funzione in un EV di u mercatu di i Stati Uniti, u BMW i2022 4.

Google include ancu caricatori di vitture elettriche in u so sistema di navigazione, chì offre stima di u statu di carica è di gamma per i mudelli EV selezziunati. Ford mette in risaltu chì u so sistema di navigazione nativu furnisce funzioni supplementari chì ùn sò micca offerte da Apple Maps, cum'è a dispunibilità di stazioni di ricarica, i dettagli di pagamentu ligati à un identificatore unicu di u veiculu, è l'infurmazioni nantu à a rete di carica BlueOval di Ford.

In più di l'integrazione di Apple Maps, Ford introduce una funzione di Charge Assist chì permette à i cunduttori di truvà, inizià è pagà stazioni di ricarica publica cù a pantalla di u sistema di infotainment. Questu elimina a necessità di app separati cum'è FordPass o l'app di a rete di carica.

In generale, Ford espansione e capacità di u F-150 Lightning per furnisce una sperienza perfetta è còmuda per i cunduttori di EV, sia preferite usà Apple Maps o u sistema di navigazione nativu di Ford.

