Football Manager 2024 Data di uscita annunziata

Sega hà revelatu chì Football Manager 2024 serà liberatu u 6 di nuvembre. U ghjocu serà dispunibule nantu à diverse piattaforme, cumprese PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X / S è smartphones. Questa serà a 20ª parte di a serie Football Manager è serà u primu ghjocu di a serie à lancià in Giappone.

Una caratteristica significativa di FM24 hè a so dispunibilità in Xbox Game Pass à u lanciu per l'utilizatori di PC è Xbox Series X/S. Inoltre, Football Manager 2024 Mobile serà accessibile attraversu Netflix, dopu l'inclusione di FM23 Touch in Apple Arcade.

Sports Interactive, a squadra di sviluppu daretu à u ghjocu, hà manifestatu a so eccitazione per a liberazione in Giappone è l'intruduzione di u supportu di a lingua giapponese. Questu, inseme cù l'integrazione di u ghjocu in Netflix, chì hà una larga basa di abbonati di più di 230 milioni di persone in u mondu, presenta una opportunità significativa per a cumunità di ghjucatori di Football Manager per cresce ancu più.

I pre-ordini per Football Manager 2024 sò attualmente aperti, offrendu un scontu di 10 per centu finu à u ghjornu di u lanciu ufficiale. A pre-ordine dà ancu accessu à un periodu di accessu anticipatu per i ghjucatori di PC / Mac circa duie settimane prima di a liberazione di u ghjocu.

Vale a pena nutà chì Football Manager 2024 hè previstu di esse l'ultima installazione prima di una rivisione maiò chì deve esse realizatu l'annu prossimu cù FM25. In una entrevista cù Eurogamer, Miles Jacobson, u capu di Sports Interactive, hà spressu a so delusione persunale cù l'entrata precedente in a serie, malgradu a so immensa popularità.

Fonti:

- Eurogamer

- Sega

Definizione:

- Xbox Game Pass: Un serviziu di abbonamentu offertu da Microsoft chì furnisce l'accessu à una biblioteca di ghjochi per una tarifa mensuale.

- Accessu Precoce: Un periodu prima di a liberazione ufficiale di un ghjocu durante u quale i ghjucatori ponu accede è ghjucà à u ghjocu mentre hè sempre in sviluppu o teste.