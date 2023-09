Flipkart Mobiles Bonanza Sale: Grandi affari nantu à i Smartphones

Flipkart hè attualmente ospitu una vendita di Mobiles Bonanza induve i clienti ponu truvà offerte incredibili è sconti nantu à una varietà di smartphones, cumprese mudelli populari cum'è l'iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro è Nothing Phone 1. Questa vendita di sette ghjorni. principia u 3 di sittembri è cuntinueghja finu à u 9 di sittembri.

Durante questa vendita, Flipkart offre micca solu sconti, ma ancu offerte bancarie, sconti basati nantu à pagamentu, opzioni EMI senza costu è offerte di scambiu nantu à i telefoni intelligenti selezziunati. I clienti ponu apprufittassi di queste offerte per cumprà i so telefoni desiderati à prezzi più accessibili.

In a vendita di Mobiles Bonanza in corso, l'iPhone 14 hè listatu à Rs. 68,999, da u so prezzu originale di Rs. 79,900. U Realme 11 Pro 5G hè dispunibule per Rs. 22,999, invece di Rs. 23,999. U Redmi Note 12 Pro 5G pò esse acquistatu à un prezzu iniziale di Rs. 19,499, da Rs. 24,999. Inoltre, u Nothing Phone 1 hè listatu per Rs. 28,999, ridutta da u so prezzu originale di Rs. 33,999.

Tuttavia, se vi manca sta vendita, ùn vi preoccupate micca! Flipkart hà parechje vendite prossime chì pudete aspittà. In uttrovi, a vendita annuale di Big Billion Days hè prevista per principià u 3 d'ottobre è puderia durà finu à u 10 d'ottobre. Questa vendita di solitu offre scontri significativi nantu à l'elettronica, l'accessori è i TV. Inoltre, Flipkart puderia tene una vendita Big Dussehra da u 20 d'ottobre à u 24 d'ottobre, offrendu finu à u 80 per centu di scontu nantu à diversi prudutti.

Quandu andemu in nuvembre, Flipkart hè prubabilmente urganizà una vendita di Big Diwali da u 1 di nuvembre à u 6 di nuvembre, seguita da a vendita di Flipkart Mobile Bonanza da l'8 di nuvembre à u 14 di nuvembre, chì presenterà offerte esclusive è sconti nantu à i telefoni intelligenti. Inoltre, ci sarà una vendita di Grand Gadgets Days da u 18 di nuvembre à u 24 di nuvembre è una vendita di Grandi Elettrodomestici da u 24 di nuvembre à u 28 di nuvembre. L'ultime settimane di nuvembre puderia ancu vede a vendita di Best Of Season, vendita di Grand Gadget Days è Black Venerdì vendita nantu à Flipkart.

In dicembre, preparate per a vendita di fine di stagione Flipkart da u 7 di dicembre à u 12 di dicembre, a vendita di Big Saving Days da u 16 di dicembre à u 21 di dicembre, l'edizione di Natale di a vendita di fine di stagione di Flipkart da u 22 di dicembre à u 25 di dicembre, è u Vendita di fine di l'annu da u 24 di dicembre à u 31 di dicembre. Flipkart pò ancu urganizà a vendita di Grand Gadgets Days durante l'ultimi trè ghjorni di l'annu.

Durante queste vendite prossime, Flipkart pensa à collaborà cù diverse istituzioni finanziarie per offre cashback, punti di ricumpensa è sconti à i clienti, assicurendu chì ponu risparmià ancu di più mentre compranu in linea.

