Cumunità Cumunità Nord America: Empowering Successu di Trasfurmazione Digitale

U successu di i prughjetti di trasfurmazioni digitale hè spessu ostacolatu da strategie digitale pocu sviluppate, mancanza di allinamentu à e scelte di tecnulugia, è l'adopzione limitata di l'utilizatori di novi sistemi è prucessi. Queste osservazioni sò sustinuti da studii di ricerca di terze parti da imprese cum'è Deloitte. Per affruntà queste sfide, i sperti di l'industria cum'è CIO Kenny Mullican, AE Index Report host Toni Witt, è u fundatore di Cloud Wars Bob Evans participanu à Community Summit North America. Questu avvenimentu, programatu da u 15 à u 20 d'ottobre in Charlotte, North Carolina, hè ricunnisciutu cum'è u più grande prugramma indipendente d'innuvazione, furmazione è educazione per u spaziu Microsoft Business Applications.

Community Summit North America offre un agenda cumpletu chì include più di 500 sessioni nantu à temi cum'è intelligenza artificiale (AI), Dynamics, Dynamics 365 è Power Platform. I participanti ponu ancu prufittà di più di 30 classi pratiche di l'Academia è riceve aiutu in persona à l'assistenza Tech Medic. Inoltre, l'avvenimentu presenta una larga gamma di ISV, consulenti è integratori di sistemi in u pianu di mostra, chì furnisce insights è soluzioni preziose.

Durante l'avvenimentu, Bob Evans hà da piglià a tappa principale per discutiri a pusizioni di Microsoft cum'è a cumpagnia di prima classifica in a so lista di Cloud Wars Top 10. Cù più di 4,000 prufessiunali di tecnulugia cummerciale chì assistenu, chì rapprisentanu l'urganisazioni di u mercatu mediu è di l'imprese, Summit NA offre una opportunità unica per l'individui è e squadre di riceve una furmazione è educazione approfondita chì pò esse applicata direttamente à e so iniziative di trasfurmazioni digitale. Questa sperienza di apprendimentu cuncentrata permette à i participanti di accelerà u so viaghju in solu cinque ghjorni.

L'impattu di l'avvenimentu hè evidenti in a tistimunianza di u CIO di una sucietà di fabricazione, chì hà enfatizatu u ritornu di l'investimentu ottenutu mandendu a so squadra à Community Summit North America. Cume a cumpagnia hà migratu di pocu tempu à u D365 Finance, Operations, and Supply Chain Cloud ERP, i so culleghi di l'IT è di i finanzii sò disposti à cullà cunsiglii, tutoriali è infurmazioni chì accelleranu a realizazione di i so scopi di trasfurmazioni digitale.

Community Summit North America si distingue cum'è a cunferenza di l'utilizatori indipendenti di più longa durata per l'Ecosistema di Applicazioni Business di Microsoft. Cù un focusu nantu à l'offre di cunsiglii attivi è guida in u mondu reale, l'avvenimentu hè creatu "Per l'Utenti, Per l'Utenti". Uniscite à l'esperti è i pratichi di l'industria à u Community Summit North America per acquistà insights nantu à sfruttà l'applicazioni cummerciale Microsoft per ghjunghje l'ubbiettivi di trasfurmazioni digitale di a vostra cumpagnia.

