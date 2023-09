First Advantage acquista l'ID infinitu di u fornitore di tecnulugia di biometrica

First Advantage, un fornitore di servizii di screening è verificazione di l'impieghi, hà annunziatu a so acquisizione di u fornitore di tecnulugia biometrica, Infinite ID, per $ 41 milioni in cash. L'acquistu hà per scopu di espansione a rete di First Advantage è l'offerta di verificazione d'identità per i so clienti di i Stati Uniti.

Infinite ID, cù sede in Hicksville, New York, hè una sucietà di cartera di l'impresa d'investimentu privata Enlightenment Capital. A cumpagnia hè prevista di generà più di $ 10 milioni in rivenuti annuali. U fornitore di tecnulugia biometrica offre strumenti di identificazione è autentificazione per diversi settori, cumprese a difesa è l'intelligenza, a sicurità naziunale, l'applicazione di a lege, a sicurità di e fruntiere, a risposta à i disastri è a gestione d'emergenza, è a sicurità corporativa.

U CEO di First Advantage, Scott Staples, hà dichjaratu chì u software di Infinite ID cumplementa l'offerte esistenti di RightID è Digital Identity Services di a cumpagnia. Questa acquisizione hè vista cum'è un passu significativu versu l'espansione di a cartera di prudutti di First Advantage è u core business.

Cù sta acquisizione, First Advantage hà per scopu di rinfurzà e so capacità in furnisce soluzioni avanzate di tecnulugia biometrica per aiutà i patroni à riduce u risicu è mantene a conformità. L'autentificazione biometrica offre un altu livellu di sicurità usendu caratteristiche fisiche o cumportamentali uniche, cum'è impronte digitali, ricunniscenza faciale, o scanning di l'iris, per verificà l'identità di un individuu.

Fonti: First Advantage, Infinite ID

