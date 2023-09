A fintech portuguesa Rauva acquista a banca digitale Banco Empresas Montepio per 30 milioni d'euros

Rauva, una super-app fintech portoghese, hà annunziatu a so acquisizione di u bancu digitale Banco Empresas Montepio per circa 30 milioni d'euros. Questa mossa hè prevista di pusizioni Rauva per a crescita à longu andà è permette u sviluppu di novi prudutti finanziari adattati per e piccule è medie imprese (PME), freelancers è imprenditori.

L'app Rauva, chì offre digià cunti digitale, pagamenti, emissione di carte, gestione di e spese cummerciale è servizii di cuntabilità, hà da scopu di espansione e so offerte per include novi suluzioni di creditu è ​​altri prudutti. L'acquisizione di Banco Empresas Montepio, una banca pienamente licenziata, hè vista cum'è una tappa significativa per l'ambizione di Rauva di diventà una soluzione bancaria cumpleta.

Fundatu in u 2022 da Jon Fath è Sam Mizrahi, Rauva hà rapidamente cresciutu a so squadra à quasi 30 impiegati. A startup fintech hè stata scelta da u bancu cintrali di u Portugallu, Banco de Portugal, per participà à u so prugramma FinLab è hè stata ricunnisciuta cum'è una fintech emergente.

Jon Fath, Co-fundatore è CEO di Rauva, hà manifestatu eccitazione per l'acquisizione, mettendu in risaltu i benefici à longu andà chì porta. Ellu hà dettu chì l'acquistu ùn solu risparmià u tempu, ma ancu aumenta l'efficienza è a scalabilità. Fath hà enfatizatu l'impegnu di Rauva à furnisce e migliori suluzioni è servizii à i so clienti, postu chì a cumpagnia s'impegna à diventà unu di i primi unicorni di u Portugallu.

U paisaghju bancariu digitale di u Portugallu hà sperimentatu una crescita significativa, cù quasi 1.5 milioni di persone chì utilizanu digià neobanchi. Questu face u Portugallu u quartu più grande mercatu di neobanca in Europa, cù e proiezioni chì indicanu chì quasi un terzu di a pupulazione portoghese averà un contu neobancu in u 2027.

L'acquistu di Banco Empresas Montepio da Rauva seguita una tendenza di e cumpagnie fintech chì si espansione per via di acquisizioni. U neobancu turcu Papara hà acquistatu recentemente a Rebellion di Spagna, solidificendu a so presenza in l'Europa cuntinentale è ottene una valutazione di miliardi di dollari. Papara intende cuntinuà à perseguite l'acquisizioni cum'è a so strategia primaria per espansione in tutta l'Europa.

