I fili d'Instagram presentanu a funzione di ricerca di keyword

L'Instagram's Threads, l'app di messageria pensata per attruverà l'utilizatori da e rete suciale rivali, hà introduttu una nova funzione di ricerca di keyword. Nanzu, l'utilizatori di Threads puderanu solu cercà per altri cunti, ma l'aghjunzione di a ricerca di keyword avà li permette di circà i posti basatu nantu à termini specifichi. A funzione hè sparta in inglese è spagnolu in parechji paesi, cumpresi i Stati Uniti, l'Argentina, l'India è u Messicu. A nova capacità di ricerca hè dispunibule nantu à a versione mobile di Threads è in u situ web, chì hè stata lanciata in Aostu.

A funzione di ricerca di keyword hè stata una di l'aghjunghje più richieste da l'utilizatori di Threads. A capacità di circà i posti avà allinea i Threads cù altre rete suciale cum'è X (antica canusciutu comu Twitter) è Bluesky, chì dighjà offre capacità simili. Per accede à a funzione di ricerca, l'utilizatori ponu selezziunà l'icona di ricerca è scrivite a so keyword o termu. I risultati di a ricerca mostraranu cunti o posti currispondenti.

Dapoi u so lanciu in lugliu, Threads hà attiratu più di 100 milioni di novi utilizatori. In ogni casu, u numaru di l'utilizatori attivi di ogni ghjornu hà cuminciatu à calà dopu à u so piccu u 7 di lugliu. Da u 26 di lugliu, l'usu di ogni ghjornu era cascatu da u 70%, è trà u 7 di lugliu è u 7 d'aostu, u numeru d'utilizatori diminuite da 79%. Per mantene l'utilizatori impegnati, Threads hà travagliatu per aghjunghje novi funzioni è migliurà quelli esistenti. L'aghjunzione recente di a ricerca di keyword hà u scopu di ricunquistà o attruisce novi utilizatori.

Alcune funzioni chì l'utilizatori anu sempre dumandate include un buttone di edizione, una funzione di messageria diretta è un sistema di hashtag. U lanciamentu di u situ web in Aostu hè statu un sviluppu significativu postu chì Threads era prima accessibile solu cum'è una app mobile. I fili cuntinueghjanu à evoluzione è à fà cambiamenti per risponde à e richieste di l'utilizatori è seguite cù altre plataforme di e social media.

Fonti:

- Head Instagram Al Mosseri (senza URL)

- Dati da a cumpagnia di intelligenza di u mercatu Sensor Tower (senza URL)

- Dati da a cumpagnia di analisi web Similarweb (senza URL)