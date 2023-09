MGM Resorts International Hotels Sughjetti à Cyberattack: FBI Investigating

L'FBI hè attualmente investigatu un ciberattaccu à MGM Resorts International Hotels, chì hà affettatu i sistemi informatici in i so hotel di Las Vegas. Questu attaccu hà cumprumissu i chjavi digitali à e camere 3,933 di Bellagio è i slot machines in u casinò ARIA.

L'attaccu ciberneticu à MGM Resorts International Hotels hè statu scupertu di pocu tempu è hè statu pigliatu in seriu da l'autorità di rinfurzà a lege. L'FBI dirige l'inchiesta annantu à l'incidentu, cù u scopu di identificà l'estensione di i danni causati è l'individui rispunsevuli.

I chjavi digitali cumprumessi à u Bellagio anu suscitatu preoccupazioni per a sicurità di e camere d'ospiti. Queste chjavi permettenu à l'ospiti di accede à e so stanze è sò un cumpunente essenziale di u sistema di sicurità di l'hotel. Se i pirate anu accessu micca autorizatu à e chjave digitale, puderia esse una minaccia per a sicurità è a privacy di l'ospiti di l'hotel.

In più di e chjavi digitali cumprumessi, u ciberattaccu hà ancu destinatu à i slot machines in u casinò ARIA. Questu suscita preoccupazioni in quantu à l'integrità di i sistemi di ghjocu di casinò. Hè cruciale per i casinò per mantene a sicurità è l'equità di i so slot machines per assicurà una sperienza di ghjocu ghjusta per i so clienti.

I ciberattacchi à l'imprese è l'urganisazioni sò diventati sempre più cumuni in u mondu interconnessu d'oghje. In u risultatu, l'imprese anu bisognu di priorità e misure di cibersecurità per prutege e so dati sensittivi è a sicurità di i so clienti. In u casu di MGM Resorts International Hotels, u ciberattaccu serve cum'è un ricordu di l'impurtanza d'investisce in sistemi di sicurezza robusti è pratiche per salvaguardà contr'à e minacce potenziali.

Mentre l'investigazione hè in corso, MGM Resorts International Hotels è l'FBI cullaburanu per mitigà l'impattu di l'attaccu ciberneticu è prevene più violazioni. L'implicazione di l'FBI significa a gravità di l'incidentu è u so impegnu à rinfurzà i rispunsevuli.

Fonti:

- Mail Online: [Titulu di l'articulu] da Aneeta Bhole è Germania Rodriguez, publicatu u [Data].