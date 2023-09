L'evoluzione di l'iPhone: un sguardu à i mudelli iconichi

Cù u lanciamentu di a linea iPhone 15 à pocu pressu, pigliamu un mumentu per riflette à l'evoluzione di u smartphone di punta d'Apple. Dapoi l'intruduzione di l'iPhone originale in 2007, Apple hà sempre u scopu di furnisce una sperienza d'utilizatore megliu cà i so cuncurrenti. Mentre chì a cumpagnia ùn pò micca sempre esse prima à u mercatu cù certe caratteristiche, dà priorità à ottene u dirittu.

L'iPhone originale in u 2007 hà rivoluzionatu l'industria di i telefoni intelligenti scartendu u stylus è introducendu una interfaccia d'utilizatore cuntrullata da u dito. L'iPhone 3G in u 2008 hà purtatu una cunnessione più veloce è l'intruduzioni di l'App Store. L'iPhone 4 in u 2010 presentava un disignu più sottile, una camera frontale è l'intruduzione di FaceTime.

In 2016, Apple hà liberatu l'iPhone SE, un ritornu à u disignu di l'iPhone 4 chì attraeva à quelli chì cercanu un dispositivu più pocketable o una opzione di prezzu più bassu. L'iPhone 7 è 7 Plus in 2016 hà introduttu a resistenza à l'acqua è a rimuzione cuntruversa di u jack per l'auriculare. L'iPhone X in 2017 hà iniziatu l'era di u disignu all-screen è Face ID.

A serie iPhone 12 in 2020 hà introduttu l'iPhone 12 mini, chì furnisce capacità di punta in un fattore di forma più chjucu. Funzioni notevuli includenu MagSafe, zoom otticu aumentatu, è un Modu Notte mejoratu per i fotografi è i videografi.

In u futuru, e funzioni rumore per a serie iPhone 14 in 2022 includenu Emergency SOS via satellitare, un novu sensoru di camera 48MP, l'intruduzione di l'Isula Dinamica, è una visualizazione sempre attiva.

Ognunu hà i so mudelli iPhone preferiti, è per mè, l'iPhone SE originale, cù a so pocketability è u disignu flat-sided, tene un locu speciale. L'iPhone X hè statu un passu monumentale in avanti, è u Modu Notte di l'iPhone 12 è e capacità di fotografia RAW anu cambiatu u ghjocu.

Chì sò i vostri mudelli iPhone preferiti? Votu in u sondaghju è sparte i vostri motivi in ​​i cumenti sottu.

Fonte: CNN