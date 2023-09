L'Apple Watch Series 9: Rendimentu Migliuratu è Truvate A mo Precisione Migliurata

L'Apple Watch Series 9 appena annunziatu presenta parechje aghjurnamenti eccitanti chì aumenteranu l'esperienza di l'utilizatori. Mentre ùn ci hè micca un ridisegnu hardware visibile o novi sensori di salute, a Serie 9 vanta un processore di banda ultra larga aghjurnatu. Questa aghjurnazione di u processore, cunnisciuta cum'è S9, hè u primu veru aumentu di u rendiment in trè anni, chì furnisce un aumentu di velocità significativu è una risposta mejorata cumparatu cù mudelli precedenti.

In più di un rendimentu migliuratu, l'Apple Watch Series 9 presenta una luminosità aumentata, ghjunghje sin'à 2000 nits per una visibilità megliu in luce di ghjornu luminoso è finu à 1nit quandu hè dimmed. Un miglioramentu notevuli hè a trasfurmazioni in u dispositivu di i cumandamenti di voce Siri, risultatu in tempi di risposta più veloci. L'utilizatori ponu avà dumandà à Siri nantu à i so mudelli di sonnu, a freccia di u core, u livellu di l'attività, è ancu registrà e dati di salute cum'è u pesu o l'assunzione di medicazione cù solu a so voce. E dumande di salute di Siri seranu allargate à più lingue più tardi questu annu.

Apple hà ancu introduttu un novu modu per emette cumandamenti cù a funzione Double Tap. L'utilizatori ponu simpricimenti toccu u dito è u pollice inseme duie volte per risponde à e chjama, piantà i cronometri è eseguisce altre azioni veloci. Questa funzione serà dispunibule u mese prossimu.

Malgradu a luminosità aumentata è e funzioni migliorate, l'Apple Watch Series 9 mantene una vita di a bateria "tuttu u ghjornu" di 18 ore. A 9a serie hè dispunibule per pre-ordine da oghje, cù spedizione stabilita per u 22 di settembre di u 2023. U prezzu di partenza per l'Apple Watch Series 9 hè $ 399.

Per quelli chì anu interessatu in l'opzioni di persunalizazione, i novi bandi Hermes è Nike per l'Apple Watch ponu ancu esse urdinati oghje è seranu dispunibili in i magazzini u 22 di settembre. I mudelli d'Aluminium di a Serie 9 venenu in parechji culori, cumprese starlight, midnight, silver. (PRODUTTU) ROSSU, è rosa, mentri l'edizione in acciaio inox hè dispunibule in oru, argentu è grafite. L'edizione Hermes offre opzioni in acciaio inox in argentu o spaziu neru.

In generale, l'Apple Watch Series 9 porta un aumentu di rendiment assai attesu è una funziunalità mejorata à a famosa linea di smartwatch. Cù u so processore aghjurnatu, capacità Siri rinfurzate, è funzioni novi cum'è Double Tap per azioni veloci, a Serie 9 prumetti di furnisce una sperienza d'utilizatore aghjurnata.

Fonti:

- L'Apple Watch Series 9 porta un aumentu di rendiment è una più grande precisione Find My