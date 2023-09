Funzioni di sicurezza migliorate in One UI Watch 5 Update di Samsung

L'aghjurnamentu di One UI Watch 5 di Samsung porta funzioni di sicurezza migliorate per l'utilizatori di Galaxy Watch. Un cambiamentu degne di nota hè chì i chjusi di schermi basati in PIN o mudelli ùn ponu più esse ignorati da reset di fabbrica. Questu significa chì se u vostru Galaxy Watch esegue l'ultima aghjurnazione è avete attivatu un PIN o un serratura di u screnu basatu nantu à u mudellu, vi sarà dumandatu à inserisce u PIN o u mudellu durante a cunfigurazione iniziale dopu un resettore di fabbrica.

In l'eventu di un Galaxy Watch persu o arrubatu, sta funzione di sicurezza aghjunta impedisce l'accessu micca autorizatu è prutegge i vostri dati persunali. Assicura chì nimu altru pò aduprà u vostru sguardu senza inserisce u PIN o mudellu currettu. Questa aghjurnazione hà per scopu di furnisce una sicurità rinfurzata è una tranquillità per l'utilizatori di Galaxy Watch.

Tuttavia, se vi scurdate di u vostru PIN o mudellu, pudete sempre ritruvà l'accessu à u vostru Galaxy Watch cunfirmendu a vostra identità attraversu u vostru contu Google è u vostru smartphone. Utilizendu u vostru ID di Google o l'impronta digitale, pudete ricuperà u vostru Galaxy Watch dopu un resettore di fabbrica.

Hè impurtante à nutà chì certi utilizatori anu signalatu prublemi cù cunfirmà u so contu Google utilizendu u scanner di impronte digitali durante u prucessu di stallazione. Tuttavia, inserisce manualmente a password di u contu Google hà dimustratu esse un metudu successu per a cunferma d'identità è sbloccare l'orologio.

L'aghjurnamentu di One UI Watch 5 hà inizialmente debutatu cù a serie Galaxy Watch 6 è hè avà dispunibule per i lineups Galaxy Watch 4 è Watch 5 in diversi mercati. Samsung cuntinueghja a priurità di a sicurità è a privacy di i so utilizatori, è sta aghjurnazione hè una prova di u so impegnu.

In generale, e misure di sicurezza migliorate in l'aghjurnamentu di One UI Watch 5 offrenu una prutezzione più grande per l'utilizatori di Galaxy Watch è assicuranu chì i so dati persunali restanu sicuri ancu in casu di resettore di fabbrica.

Fonti:

- Articulu originale: [titulu di l'articulu fonte]

- A documentazione di l'aghjurnamentu di One UI Watch 5 di Samsung