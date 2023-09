Una nova serie di smartphones lanciata da Huawei Technologies hà attiratu l'attenzione globale per a tecnulugia chì cuntene, insinuendu chì a cumpagnia hà superatu e sanzioni di i Stati Uniti è puderia diventà un rivale maiò à Apple. U Mate 60 è Mate 60 Pro, recentemente lanciati, Mate X5 è Mate 60 Pro+, anu suscitatu interessu in u mercatu di smartphones più grande di u mondu, a Cina.

Una di e caratteristiche chjave di a serie Mate 60 hè a so capacità di sustene e cumunicazioni satellitari, chì permette à l'utilizatori di fà chjamate è di mandà missaghji ancu in spazii senza signali mobili o cunnessione Internet, cum'è muntagne o in mare. Mentre chì i dettagli specifichi di i chips utilizati in questi smartphones ùn sò micca stati divulgati, a cumpagnia di analisi TechInsights hà identificatu a prisenza di u novu chip Kirin 9000s, fabricatu da Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) in Cina. I testi di velocità realizati da i cumpratori chinesi anu dimustratu chì u Mate 60 Pro hè capace di scaricamentu di velocità chì superanu quelli di i telefoni 5G di punta.

I fornitori di a serie Mate 60 ùn sò micca stati nominati ufficialmente da Huawei, ma TechInsights hà identificatu SK Hynix di Corea di u Sudu cum'è a fonte di i cumpunenti DRAM è NAND utilizati in i telefoni. SK Hynix hà dichjaratu chì hè investigatu sta materia cum'è hà cessatu di fà affari cù Huawei da chì i Stati Uniti imponenu restrizioni à a cumpagnia in 2019. U Mate 60 Pro include più cumpunenti di chip di fabbricazione cinese cumparatu cù mudelli precedenti.

A cota di mercatu di Huawei, una volta u più grande fabricatore di smartphone in u mondu, hè diminuitu in modu stabile dopu à e limitazioni di u guvernu americanu in u so accessu à l'arnesi di creazione di chip necessarii per a produzzione di mudelli avanzati di telefunini. Questu hà lasciatu a cumpagnia cù solu dispunibilità limitata di mudelli 5G chì utilizanu chips stoccati. In Cina, a quota di mercatu di Huawei hè cascata à 11% in 2021, da u 27% in l'annu precedente. Apple, per via di e restrizioni, hè diventatu u primu fabricatore di smartphone premium in Cina, cù a so cota di mercatu chì cresce da 11% à 19% in u stessu periodu.

L'analisti suggerenu chì a liberazione di a serie Mate 60 puderia marcà a rinascita di Huawei cum'è un competitore seriu à Apple, chì benefiziu di l'entusiasmu patriotticu mostratu da i cunsumatori chinesi. U lanciamentu di sta nova serie hè stata largamente celebrata in i media cinesi è in linea cum'è una greva simbolica contru i Stati Uniti in mezzu di tensioni crescente trà i dui paesi. Ming-Chi Kuo, un analista di TF International Securities, aspetta chì u Mate 60 Pro spedisce trà 5.5 à 6 milioni di unità in a seconda mità di questu annu, rapprisentanu un aumentu di 20% da i volumi inizialmente previsti. Inoltre, e spedizioni cumulative di u Mate 60 Pro puderanu ghjunghje à almenu 12 milioni di unità in 12 mesi da u so lanciu.

Fonti:

- Yelin Mo è Brenda Goh, Reuters