L'industria musicale hà subitu cambiamenti significativi in ​​l'ultimi anni, in parte per via di l'influenza di e plataforme di e social media cum'è TikTok. Nathan Hubbard, anzianu esecutivu musicale, hà sparte i so pinsamenti nantu à l'album "GUTS" di Olivia Rodrigo, affirmannu chì a so durata di 39 minuti hè u risultatu di a "TikTokization in corso di questa era di musica". Mentre chì e social media anu senza dubbitu impactatu u formatu di a musica pop, stu fenomenu ùn hè micca esclusivu di TikTok.

In a storia, l'industria di a musica hà evolutu à fiancu à l'avanzamenti in e tecnulugia di registrazione audio è di trasmissione. I singuli pop liberati in vinili sò limitati da e limitazioni fisiche di u mediu è a necessità di a radio play. A scrittura di canzone hà avutu à catturà l'attenzione trà i publicità, purtendu à melodie più brevi è catchy. I dischi di vinili puderanu cuntene un massimu di 22 minuti d'audio per latu, chì hà influenzatu a sequenza di i primi album pop.

Album cum'è "Born To Run" di Bruce Springsteen è "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" hà fattu circa 39 minuti, simile à "GUTS" di Olivia Rodrigo. Sta durata hè risultatu da e limitazioni di i dischi di vinili, chì puderanu accolta circa 20 minuti per latu. Ancu in l'era di streaming, induve e restrizioni fisiche ùn sò più applicate, a tradizione di circa 39 minuti per una durata di l'album cuntinueghja.

Stelle pop moderne, cumpresa Olivia Rodrigo, aderiscenu sempre à e norme stabilite di l'industria mentre incorporanu novi tendenzi. L'era di u streaming incoraggia i single più brevi, guidati da un ganciu, ma l'influenza di e pratiche passate resta. L'album di Rodrigo seguita un furmatu versu-chorus-verse-chorus-ponte-chorus, una formula chì hè stata prevalente per decennii. A durata di 39 minuti ùn hè micca un risultatu direttu di TikTok, ma piuttostu una continuazione di e tradizioni di l'industria.

Mentre chì e social media ghjucanu un rolu significativu in a furmazione di u paisaghju musicale, hè cruciale per ricunnosce u cuntestu storicu più largu chì hà influenzatu a durata di l'album. U runtime di 39 minuti rapprisenta un equilibriu trà i bisogni cummerciale, i limitazioni fisiche è l'aspettattivi di l'ascultori di musica pop. L'industria resta un ecosistema cumplessu induve una cunniscenza prufonda di e so sfumature hè essenziale per una analisi precisa.

Fonti:

- [articulu fonte]

- Nisun URL hè furnitu per e fonti.