A Cummissione Europea Designa Sei Cumpagnia cum'è Gatekeepers sottu a Legge di Mercati Digitali

U 6 di settembre di u 2023, a Cummissione Europea hà annunziatu chì hà designatu Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta è Microsoft cum'è guardiani sottu l'articulu 3 di l'Attu di Mercati Digitali (DMA). Queste cumpagnie furniscenu 22 servizii di piattaforma core, cumprese rete suciale, navigatori Internet, sistemi operativi è app stores mobile.

A designazione di sti cumpagnie cum'è gatekeepers hè un passu significativu versu l'implementazione pratica di a DMA. A Cummissione Europea hà introduttu un novu settore di esigenze destinate à assicurà un mercatu digitale ghjustu è apertu in l'Unione Europea.

Alcune di i requisiti chjave chì i guardiani designati anu da rispettà includenu:

Permette à l'utilizatori finali di stallà app di terze parti è app stores chì utilizanu o interoperanu cù u sistema operatore di u gatekeeper. Permette una disabbonamentu faciule da i servizii di piattaforma core di u gatekeeper. Fornisce à e cumpagnie chì publicitanu nantu à una piattaforma di gatekeeper l'accessu à e strumenti di misurazione di u rendiment è à l'infurmazioni per a verificazione indipendente di i so publicità. Pruibisce l'usu di e dati di l'utilizatori di l'affari se u gatekeeper compete cù l'utilizatori di l'affari nantu à a so propria piattaforma. Pruibisce a classificazione preferenziale di i prudutti o di i servizii di u gatekeeper nantu à quelli di terze parti ospitati nantu à a piattaforma. Pruibisce u seguimentu di l'utilizatori finali fora di u serviziu di a piattaforma core di u gatekeeper per a publicità mirata senza avè un accunsentu adattatu.

Inoltre, i guardiani sò tenuti à presentà un rapportu di cunfurmità detallatu in sei mesi da a so designazione, delineendu e misure chì anu implementatu per rispettà a DMA.

U DMA hà u scopu di aumentà a cumpetizione è l'equità in u mercatu digitale affruntendu u putere di u mercatu di e grandi piattaforme in linea. Cerca di creà un campu di ghjocu à livellu per tutti l'imprese è prutegge i diritti è l'interessi di i cunsumatori.

