L'investituri aspettanu ansiosamente a fine di a settimana in quantu a preoccupazione per e restrizioni di a Cina nantu à l'iPhone è a recente crescita di u dollaru anu ombreggiatu i mercati. Apple hà sperimentatu una diminuzione significativa di a capitalizazione di u mercatu, chì ammonta à $ 200 billion, per via di i rapporti di a Cina chì limitanu l'usu di l'iPhone da l'impiegati statali. Sta nutizia ùn hà micca solu affettatu Apple, ma hà ancu impactatu u più largu settore tecnologicu di i Stati Uniti è i principali fornitori Apple in Asia. Cina hè un mercatu criticu per Apple, è qualsiasi restrizioni in u paese pò avè cunsequenze sustanziali per a cumpagnia è i so fornituri.

In cuntrastu, a Cina Huawei Technologies hà iniziatu a prevendita per u so ultimu smartphone, u Mate 60 Pro+, chì hà attiratu l'attenzione in u mondu per u so successu in superà e sanzioni di i Stati Uniti. Questi sviluppi cuntrastanti in u settore tecnulugicu mette in risaltu a volatilità è imprevisibilità di u mercatu.

Un altru fattore chì influenza a dinamica di u mercatu hè l'aumentu di i rendimenti di i Stati Uniti, chì porta à a dominanza recente di u dollaru. I cummircianti credenu chì i tassi d'interessu elevati persisteranu per u futuru prevedibile, facendu sfida per e valute maiò per superà a forza di u dòricu à a fine di l'annu. L'apprezzazione cuntinuu di u dollaru contr'à una cesta di valute ùn hà micca solu causatu u yuan in terra à ghjunghje à un minimu di 16 anni, ma hà ancu pressu u yen, chì incita i cummircianti à stà vigilanti per l'intervenzione potenziale.

Mentre i mercati europei aperti, l'investitori si preparanu per una fine potenzialmente turbulente di a settimana. L'indici paneuropeu STOXX 600 hà sperimentatu sette ghjorni consecutivi di perdite, marcandu u so peghju performance da u ferraghju 2018. Inoltre, l'enfasi di u mercatu si sposta versu u debitu di u supermercatu francese Casino, postu chì face l'esclusione da l'indice di equità SBF-120 di Parigi. una misura di grande cumpagnie.

In riassuntu, e preoccupazioni in quantu à e restrizioni di l'iPhone di a Cina è a crescita di u dollaru anu risultatu in una atmosfera di mercatu volatile. A diminuzione d'Apple in a capitalizazione di u mercatu, a liberazione di smartphone riescita di Huawei, è a prestazione eccessiva di u dollaru servenu cum'è ricordi di prudenza per l'investituri di a volatilità è l'imprevedibilità di u mercatu globale.

Definizione:

- Capitalizazione di u mercatu: u valore tutale di l'azzioni in circulazione di una sucità.

- Strategisti Forex: Esperti chì analizzanu è predichenu i movimenti di valuta in u mercatu di cambiu.

- Yuan onshore: U yuan cinese cummercializatu in Cina continentale.

- Yen: A valuta di u Giappone.

- Indice Paneuropeu STOXX 600: Un indice chì rapprisenta u rendiment di i principali stock europei.

– Indice SBF-120 : un indice de référence de la Bourse de Paris, qui représente la performance de 120 grandes sociétés.

Fonte: Ankur Banerjee (Reuters)