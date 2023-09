Euro Truck Simulator 2 DLC presenta Modern Lines Paint Jobs

Euro Truck Simulator 2 hà liberatu un novu DLC chjamatu Modern Lines Paint Jobs Pack, chì permette à i ghjucatori di persunalizà i so camioni cù disinni unichi è frastagliati. U DLC offre sei temi di design, cumprese Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner è Two Fold. Ogni disignu pò esse appiicatu à qualsiasi camion in u simulatore è pò esse più persunalizatu cù opzioni di culore. I travaglii di pittura si estendenu ancu à tutti i rimorchi chì ponu esse pittati.

U Modern Lines Paint Jobs Pack hè dispunibule nantu à Steam per £ 1.69 / € 1.99 / $ 1.99. I ghjucatori ponu sceglie u so disignu preferitu è ​​fà chì i so camioni si distinguenu nantu à e strade virtuali. A liberazione di stu DLC vene dopu à l'ultime anticipazioni per u prossimu DLC di i Balcani Occidentali, chì includerà novi battelli è punti di riferimentu in e regioni di Ancona è Bari.

Euro Truck Simulator 2 cuntinueghja à offre un novu cuntenutu è aghjurnamenti per rinfurzà l'esperienza di ghjocu per i ghjucatori. In più di i DLC, u ghjocu hà sfidatu recentemente i ghjucatori cù una sfida senza GPS, aghjunghjendu un livellu extra di difficultà è realisimu per quelli chì cercanu una sfida più grande.

Sè vo site un fan di Euro Truck Simulator 2, u Modern Lines Paint Jobs Pack hè un modu fantasticu per aghjunghje un pocu di stile à a vostra sperienza di camion virtuale. Sceglite u vostru disignu preferitu è ​​pigliate a strada in stile!

Fonte: SCS Software