I Watchdogs di l'UE cercanu Feedback nantu à a Pruposta di Microsoft per Activision Blizzard Takeover

I regulatori di l'Unione Europea dumandanu input nantu à i piani riveduti di Microsoft per ottene l'approvazione regulatoria di u Regnu Unitu per a so acquisizione di Activision Blizzard da $ 69 miliardi. A Cummissione Europea, chì hà digià illuminatu l'accordu in maghju, dumanda a feedback da e cumpagnie di ghjocu per stabilisce se l'ultima pruposta di Microsoft à l'Autorità di Competizione è Mercati di u Regnu Unitu seria pro-competitiva.

E fonti familiarizati cù a materia informanu chì u rimediu prupostu per u Regnu Unitu hè destinatu à cunvince a CMA per annunzià u so veto iniziale di a transazzione. Sutta a nova pruposta, Ubisoft Entertainment SA avaristi i diritti di distribuisce ghjochi Activision. Stu rimediu s'applicava in u mondu sanu, eccettu in u Spaziu Economicu Europeu.

A Cummissione Europea hà manifestatu u so interessu à seguità attentamente l'evoluzione in u Regnu Unitu è ​​à valutà u so impattu potenziale nantu à u casu di l'UE. Tuttavia, Microsoft ùn hà ancu cumentu annantu à questi ultimi sviluppi.

A CMA hè prevista di piglià a so decisione nantu à l'acquisizione da u 18 d'ottobre. I guardiani di l'UE osservanu attentamente a situazione, è i feedback supplementari da e cumpagnie di ghjocu ghjucanu un rolu cruciale in a determinazione di a strada per l'acquisizione di Activision Blizzard da Microsoft.

Questu articulu hè basatu annantu à l'infurmazioni provenienti da Bloomberg.