L'uscita di Portali Incantati hè ritardata nantu à u Switch

Enchanted Portals, un platformer 2D assai attesu ispiratu da Cuphead, hà annunziatu un ritardu in a so liberazione nantu à u Nintendo Switch. Originariamente programatu per esse lanciatu u 6 di Settembre, u ghjocu serà avà liberatu "pochi settimane dopu" cù e versioni PS4 è Xbox One di u ghjocu, secondu u sviluppatore Xixo Games Studio in Twitter.

Ancu s'è a versione PC di Portali Incantati hà sappiutu scuntrà a so data di liberazione in settembre 5th, l'impressioni iniziali di u ghjocu sò state menu di stella. I recensioni di l'utilizatori di Steam attualmente si trovanu à "Soprattuttu Negativi", cù parechji utilizatori chì citanu i prublemi di cuntrollu cum'è unu di i prublemi principali. Hè spertu chì u ritardu in a liberazione di a versione Switch darà à i sviluppatori u tempu necessariu per affruntà questi prublemi è furnisce una sperienza di ghjocu megliu.

Enchanted Portals hè un platformer 2D cooperativu chì seguita a storia di dui maghi novi chjamati Bobby è Penny, chì si trovanu bloccati trà e dimensioni. U ghjocu presenta una musica accattivante, un affascinante arte antica è una cumedia senza stop, prumettendu una sperienza di ghjocu capricciosa è veloce. I ghjucatori ponu aspettà tappe sfidanti di a piattaforma, battaglie di capu emozionanti, è un putente arsenale di incantesimi è muvimenti per superà l'ostaculi è prugressi in u ghjocu.

Mentre chì u ritardu pò disappuntà i fanali chì aspittàvanu ansiosamente a liberazione, hè un passu necessariu per assicurà chì u ghjocu risponde à i standard di qualità previsti da i ghjucatori. Stay tuned for more annunzii riguardanti a nova data di liberazione di Enchanted Portals nant'à u Nintendo Switch.

