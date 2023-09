Gearbox Studio hè statu affettatu da i sforzi di ristrutturazione di Embracer Group

Sicondu rapporti recenti, Gearbox Studio hè l'ultimu studiu à esse affettatu da i sforzi di ristrutturazione in corso di Embracer Group. Embracer Group avia annunziatu un prugramma cumpletu di ristrutturazione in u ghjugnu per ricuperà da a so spesa significativa annantu à l'anni è una calata di 40 per centu in u prezzu di l'azzioni dopu à una cullaburazione strategica falluta cù Savvy Games Group.

In parte di a ristrutturazione, un altru studiu di Embracer, Volition Games, hè statu chjusu immediatamente à a fine di u mese passatu. Avà, Reuters informa chì Gearbox pò esse u prossimu studiu à esse lasciatu da Embracer. Embracer si dice chì travaglia cù i banche d'investimentu Goldman Sachs è Aream & Co per spiegà l'opzione di vende Gearbox. Anu digià ricevutu interessu da terze parti chì cercanu di acquistà u studio.

Hè da nutà chì i prezzi di l'azzioni di Embracer anu vistu un cambiamentu pusitivu dopu à sta nutizia. Gearbox, chì hè stata acquistata da Embracer in 2021, hà avutu risultati misti cù i so recenti versioni di ghjocu. A vendita di New Tales from the Borderlands hè stata bassa, secondu l'editore Take-Two. Tuttavia, un altru spin-off di Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, hà superatu l'aspettattivi. U CEO Randy Pitchford avia digià dichjaratu chì l'esperienze future eranu digià in sviluppu.

Cum'è editore, Gearbox hà prughjettatu di liberà Hyper Light Breaker è Homeworld 3 in principiu di 2024. Più sviluppi ponu esse in quantu à i sforzi di ristrutturazione di Embracer Group è u futuru di Gearbox.