U gruppu Embracer contempla a vendita di Gearbox Entertainment per sviluppatori di Borderlands

U Gruppu Embracer hà da cunsiderà diverse opzioni per a so filiale, Gearbox Entertainment, chì pò include a vendita di u rinumatu sviluppatore Borderlands. A vendita potenziale vene cum'è Embracer Group hà u scopu di rinfurzà a so pusizioni finanziaria, secondu fonti familiarizati cù a materia.

I rapporti suggerenu chì i materiali di u mercatu di Gearbox sò digià dispunibili per i pussibuli cumpratori per rivisione. Mentre i gruppi di ghjocu internaziunali anu manifestatu interessu in u studiu, a pussibilità di cumpiendu un accordu resta incerta.

Embracer Group hà acquistatu Gearbox Entertainment per un notevole $ 1.35 miliardi prima di questu annu. Tuttavia, a cumpagnia hà cuntinuatu à espansione a so cartera acquistendu altri sviluppatori cum'è Crystal Dynamics, Square Enix Montréal è Eidos-Montréal.

U prugramma di ristrutturazione recente di Embracer Group, annunziatu in ghjugnu 2023, implicava licenziamenti dopu à u colapsu di un affare di $ 2 miliardi. Inoltre, in settembre 2023, Volition, u sviluppatore daretu à Saints Row è una parte di a reta di studi di Embracer, hà annunziatu a so chjusura dopu trè decennii di operazione.

Malgradu questi sviluppi, Gearbox Entertainment hè sempre attivu in l'industria. Uni pochi settimane fà, u studiu hà revelatu a prossima liberazione di Borderlands 3 Ultimate Edition per u Nintendo Switch, prevista per u 6 d'ottobre.

Fonti: Reuters