EE Aumenta i Prezzi di Roam Further Plan di 60 Per centu, i Clienti arrabbiati

EE, unu di i principali fornitori di rete di u Regnu Unitu, hà recentemente annunziatu una crescita significativa di u prezzu per u so pianu Roam Further. Stu pianu permette à i clienti di utilizà dati, chjamati è testi in paesi cum'è USA, Messico, Canada è Australia. À u principiu di l'annu, u costu di l'add-on era £ 10 per mese, chì dopu hà aumentatu à £ 15 à a fine di marzu. In ogni casu, i clienti di l'EE sò avà infurmati chì u prezzu risusciterà à £ 25 per mese u 18 d'ottobre di u 2023. Questu rapprisenta un incrementu di 60 per centu è più di u doppiu di u prezzu iniziale à u principiu di l'annu.

Senza sorpresa, parechji utilizatori EE sò infelici di sta crescita di prezzu brusca. Certi anu manifestatu a so frustrazione nantu à e plataforme di e social media, prumendu di cambià à altri fornitori di rete. Mentre chì u mutivu di questu aumentu significativu resta scunnisciutu, hè chjaru chì l'utilizatori di EE sentenu chì u costu aghjuntu ùn hè micca ghjustificatu.

Vale a pena nutà chì EE ùn hè micca l'unicu fornitore di rete chì carica extra per l'usu di dati à l'esteru. Altri fornituri, cum'è Three è Vodafone, anu ancu tariffi per i dati internaziunali. Trè carichi £ 5 per ghjornu per l'accessu à e dati in i Stati Uniti, mentre chì i tariffi di Vodafone varianu intornu à £ 6.50 secondu u cuntrattu.

Tuttavia, per quelli chì viaghjanu spessu è volenu evità l'aumentu di i carichi di EE, ci hè una suluzione potenziale. Piglià un pianu chì include Smart Benefits, chì pò esse cambiatu ogni mese, pò offre opzioni cum'è Roam Further, Apple TV+, o Microsoft 365 Personal. Hè cunsigliatu per i clienti EE affettati per scopre offerte alternative chì ponu aiutà à risparmià soldi.

Fonte: L'articulu fonte ùn hè micca dispunibule in linea.