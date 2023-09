Ed Boon rivela a pelle di Jean Claude Van Damme per Johnny Cage in "Mortal Kombat 1" durante l'intervista di Hot Ones

Durante una recente intervista "Hot Ones", Ed Boon, u direttore di u ghjocu uriginale Mortal Kombat, hà spartutu un aghjurnamentu eccitante per i fan. Hà revelatu una nova pelle per u caratteru Johnny Cage basatu annantu à l'eroe d'azzione di l'anni 80 Jean Claude Van Damme. Stu disignu di a pelle rende omagiu à l'apparizione di Van Damme in u filmu Bloodsport, chì hà servitu d'ispirazione per Mortal Kombat è u caratteru Johnny Cage.

Boon hà manifestatu a so eccitazione à include Van Damme in Mortal Kombat 1, chjamendu un "momentu di validazione di u circondu cumpletu" per a franchise. Van Damme si unisce à altre leggende di l'anni 80 cum'è Robocop è u Terminator chì anu fattu apparizioni in u ghjocu.

A nova pelle presenterà a somiglianza di Van Damme è a so voce quandu hè appiicata à Johnny Cage. Ùn hè ancu chjaru se e registrazioni di voce sò novi o venenu da u travagliu precedente di Van Damme.

Mortal Kombat 1 hà digià una lista di stelle, cù u primu pacchettu Kombat chì include caratteri crossover cum'è Homelander, Omni-Man è Peacemaker. Micca solu questu, ma u talentu A-list cum'è Megan Fox hè statu aghjuntu à u cast cum'è u guerrieru vampiricu Nitara.

L'imminente ghjocu Mortal Kombat 1 hà da esse un reboot suave di a serie, è ottene a somiglianza di Van Damme hè un passu significativu in u lanciu di sta nova era di a franchise. U ghjocu hè previstu per esse liberatu u 14 di settembre per PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch è PC.

Fonte: The Nerd Stash