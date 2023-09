eBay presenta una Strumenta di Elenchi basata in l'imaghjini alimentata da AI

eBay hè pronta à lancià un novu strumentu di listinu basatu in l'imaghjini, alimentatu da l'intelligenza artificiale (AI), chì farà più faciule per i venditori di listinu articuli nantu à a so piattaforma. L'uttellu permette à i venditori di piglià o caricate una foto in l'app eBay, è l'AI inserisce automaticamente i dettagli di l'infurmazioni nantu à l'articuli cum'è tituli, descrizioni, date di liberazione di u produttu, categurie, sottocategorie, prezzi di listinu è costi di spedizione.

U strumentu di listinu basatu in l'imaghjini hè statu sottumessu à una fase di prova beta di l'impiegati è hè stallatu per esse dispunibule per u publicu in i mesi à vene. Stu strumentu hà u scopu di affruntà u prublema di "iniziu friddu" affruntatu da i venditori per a prima volta, simplificendu u prucessu di listinu è eliminendu a quantità eccessiva di informazioni necessarie per creà una lista competitiva.

A tecnulugia AI d'eBay ùn solu furnisce un modu più efficace per i venditori per furnisce una infurmazione estensiva, ma ancu migliora u prucessu di vendita, rendendu più liscia è simplificatu. Questa nova strumenta si basa nantu à i precedenti strumenti di descrizzione alimentati da AI d'eBay, chì generavanu automaticamente descrizioni dettagliate per elenchi basati nantu à input minimu da i venditori.

Dapoi l'intruduzione di l'iniziale strumentu di listinu alimentatu da AI, circa 30% di i venditori di i Stati Uniti anu pruvatu a funzione, cù più di 95% di quelli venditori chì optanu per aduprà descrizioni generate da AI. eBay hà incorporatu diverse forme di AI in a so piattaforma dapoi parechji anni, cù u scopu di truvà un equilibriu trà elenchi detallati è precisi è un prucessu di lista senza saldatura.

U CEO di eBay, Jamie Iannone, hà dichjaratu chì a cumpagnia hè sottumessa à una "reimaginazione guidata da a tecnulugia" è hè impegnata à reinventà u futuru di eCommerce. Questu include l'acquistu recente di Certilogo, un fornitore di autentificazione alimentatu da AI per a moda.

