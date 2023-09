eBay presenta una strumenta AI per generà liste di prudutti da l'imaghjini

eBay hà svelatu un novu strumentu AI generativu chì permette à i venditori di creà elenchi cumpleti di i prudutti carichendu una foto. A cumpagnia hà u scopu di simplificà u prucessu di vendita per i novi cummircianti chì ponu esse sbulicatu per furnisce tutti i dettagli necessarii. L'uttellu utilizza l'imaghjini furnite da i venditori per riempie automaticamente l'infurmazioni cum'è u titulu di u produttu, a descrizzione, a categuria è altri dettagli pertinenti chì i pussibuli cumpratori vulianu sapè.

Ancu s'ellu eBay hè cunnisciutu per i so elenchi di prudutti diversi è à volte inconsistenti, l'usu di listi generati da AI puderia aiutà à purtà più coerenza è cumpletezza à l'infurmazioni di l'articulu. In ogni casu, hè impurtante nutà chì parechji vinditori nantu à a piattaforma sò assai rispunsevuli à e dumande di u cumpratore, chì aghjunghjenu un toccu persunale è aiuta à clarificà ogni incertezza.

Questa strumentu di generazione basata nantu à l'imaghjini ùn hè micca a prima impresa di eBay in IA generativa. Nanzu, a cumpagnia offre una versione simplificata di l'uttellu chì generava descrizzioni di u produttu basatu annantu à l'input di u venditore. Tuttavia, sta versione precedente hà ricivutu critichi per a generazione di testu di bassa qualità. L'utilizatori anu infurmatu chì a descrizzione generata spessu mancava d'infurmazioni utili è cuntene una lingua cliché. In certi casi, hà ancu sguassatu ditaglii impurtanti chì i putenziali cumpratori vulianu sapè, putenzialmente purtendu à reclami di i cumpratori.

Malgradu i so putenziali benefici, hè impurtante per i venditori di riviseghjà è edità e liste generate da AI per assicurà a precisione è a pertinenza. L'uttellu hà per scopu di aiutà i venditori in u prucessu di listinu, ma l'intervenzione umana è l'attenzione à i dettagli restanu cruciali.

In generale, l'attrezzamentu AI di eBay per generà listi di prudutti da l'imaghjini mostra a prumessa di rende l'esperienza di vendita più efficiente. Tuttavia, i venditori devenu esse prudenti è fà l'aghjustamenti necessarii per assicurà l'accuratezza è a qualità di i liste.