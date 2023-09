EA Sports WRC: Lista di e vitture cunfirmate per u prossimu ghjocu

EA Sports WRC, u prossimu ghjocu di corsa sviluppatu da Codemasters, hè stata liberata in nuvembre 2023. U ghjocu hà per scopu di furnisce una sperienza realistica di corsa di rally, inspirendu i tituli precedenti di Codemasters cum'è Colin McRae è Dirt Rally. Una di e caratteristiche eccitanti di EA Sports WRC hè l'inclusione di vitture iconiche di a storia di u sport. Eccu una lista di tutte e vitture cunfirmate per u ghjocu finu à avà.

U ghjocu prisentarà un totale di 10 vitture WRC, WRC2 è Junior WRC attuali, cù 68 altri veiculi chì copre 60 anni di rallye. Alcune di e vitture notevuli includenu Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID è Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Inoltre, i ghjucatori anu l'uppurtunità di custruisce e so propiu vitture di rallye in u modu Builder.

EA Sports WRC offre ancu un modu VR, chì permette à i ghjucatori di immersi in l'emozionante sperienza di guidà a so vittura di rally di sognu. U ghjocu cuntinueghja à revelà i nomi di i veiculi gradualmente, è più vitture sò previste per esse annunziate in e settimane à vene.

I fan di rally racing è di sim-racing entusiasti ponu aspittà di sperimentà e piste impegnative è una intensa cumpetizione in EA Sports WRC. Cù l'expertise di Codemasters in u sviluppu di ghjochi di corsa, u prossimu titulu prumetti di esse una scelta per quintessenza per i dilettanti di corse di rally.

Per più aghjornamenti nantu à EA Sports WRC è altri ghjochi di corsa, stà sintonizatu per ulteriori annunzii da EA.

Fonti:

- Annunci ufficiali di EA Sports WRC