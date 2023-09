Avanzate u ghjocu cù EA Sports 24 Ultimate Team Web è Apps Companion

Sè vo site un avid fan di EA Sports FC è ùn pò micca aspittà per a liberazione di l'ultima edizione, EA Sports 24, allora sarete piacè di sapè chì l'App Web è l'App Companion seranu prestu dispunibili per dà vi un principiu di custruzzione di u vostru Ultimate Team.

L'App Web, accessibile à traversu un navigatore in u vostru PC, Mac, o un dispositivu mobile, offre un modu convenientu per gestisce a vostra squadra, aghjustà e tattiche, cumprà pacchetti, è impegnà in u mercatu di trasferimentu, tuttu da u cunfortu di u vostru propiu dispusitivu. Intantu, l'App Companion, dispunibule per i dispositi iOS è Android, vi permette di fà tuttu ciò in u viaghju.

Ancu se EA Sports ùn hà micca annunziatu una data di liberazione ufficiale per l'App Web, pudemu speculà nantu à e versioni precedenti. In l'anni precedenti, l'App Web hè stata dispunibule circa nove ghjorni prima di a liberazione ufficiale di u ghjocu. Cù a liberazione d'accessu anticipatu di EA Sports 24 stabilitu per u 22 di settembre, pudemu aspittà chì l'App Web sia dispunibule annantu à a settimana di u 18 di settembre.

Per accede à l'App Web, basta login cù u vostru contu EA, chì include u vostru login PlayStation o Xbox. Se ùn avete micca un contu EA, pudete creà unu nantu à u situ ufficiale di EA Sports. L'App Companion, invece, pò esse scaricata gratuitamente da Apple App Store o Google Play Store. Pudete bisognu di sguassà a versione precedente di l'App Companion prima di scaricà a nova.

Mentre chì l'Apps Web è Companion vi permettenu di gestisce u vostru Ultimate Team, hè impurtante nutà chì ùn puderete micca veramente ghjucà partite nantu à queste app. Tuttavia, pudete avè principiatu à custruisce a vostra squadra, esplorendu e novi funzioni, è familiarizà cù l'avanzamenti chì sò stati introdotti in EA Sports 24.

A data di liberazione ufficiale di EA Sports 24 in u mondu hè u 29 di settembre di u 2023. Tuttavia, se pre-ordinate l'Edizione Ultimate di u ghjocu o avete un abbonamentu EA Play, pudete gode di un accessu anticipatu à partesi da u 22 di settembre di u 2023. l'edizione standard di u ghjocu o avè un adesione à EA Play vi darà un accessu anticipatu limitatu, tipicamente una prova di dece ore per i membri di EA Play, mentre chì i membri EA Play Pro in PC anu un accessu anticipatu illimitatu.

Dunque, preparate per tuffà in u mondu di EA Sports 24 Ultimate Team è cuminciate à custruisce a vostra squadra di sognu cù l'aiutu di l'App Web è Companion. Restate sintonizzati per più nutizie è aghjurnamenti mentre a data di liberazione si avvicina.

