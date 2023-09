Drop presenta versioni aghjurnate di tastiere meccaniche Ctrl, Alt è Shift

Drop, u fabricatore di tastieri meccanichi recentemente acquistatu da Corsair, hà presentatu e novi versioni di i so tastieri populari, cumprese Alt V2, Ctrl V2 è Shift V2. Questi novi mudelli venenu cù diverse migliure per rinfurzà u rendiment è a cumpatibilità.

Una di e migliorie significative hè l'aghjuntu di supportu per i switches à cinque pin invece di switches à trè pin. Questa migliione permette à i tastieri di esse cumpatibili cù una gamma più larga di switches aftermarket fora di a scatula. Inoltre, i novi mudelli supportanu ufficialmente u software di persunalizazione VIA, chì offre à l'utilizatori un strumentu putente per mudificà i so paràmetri di u teclatu.

Per migliurà l'acustica di i tastieri, Drop hà aghjustatu strati extra di scuma à a so custruzzione. Questu aiuta à riduce a riverberazione è crea un sonu più satisfacente mentre scrive. I stabilizatori, rispunsevuli di mantene e chjave più grande fermu, cum'è a barra spaziale, sò ancu aghjurnati per migliurà a so qualità di sonu.

I tastieri anu sempre un corpu d'aluminiu, è i switches sò orientati in una direzzione "nord", chì permettenu una trasmissione di luce megliu attraversu i chjavi. Tuttavia, sta orientazione pò limità ligeramente a cumpatibilità di keycap aftermarket.

Drop offre diverse cunfigurazioni per i tastieri. Puderanu esse acquistati cum'è tastieri pre-custruiti o cum'è kits bare-bones per l'utilizatori chì preferiscenu utilizà i so propri switches è keycaps. L'Alt V2 è a Ctrl V2 sò dispunibuli cù casi di profilu bassu è altu, chì permettenu à l'utilizatori di sceglie a so estetica preferita.

Curiosamente, Drop offre ancu i cumpunenti aghjurnati cum'è aghjurnamenti aftermarket per i pruprietari esistenti di Ctrl, Alt è Shift chì ùn volenu micca cumprà un teclatu completamente novu.

In generale, queste novi versioni di i tastieri Ctrl, Alt è Shift portanu una serie di migliure, facenu più cumpetitiva in u mercatu. Cù cumpatibilità di switch rinfurzata, supportu di software persunalizabile, è acustica aghjurnata, queste tastiere offrenu una opzione convincente per i dilettanti di tastiere meccanica.

