Drop presenta versioni avanzate di tastiere CTRL, ALT è SHIFT per una sperienza di scrittura elevata

Drop, a cumpagnia di e-commerce guidata da a cumunità, hà recentemente presentatu versioni aghjurnate di i so famosi tastieri CTRL, ALT è SHIFT. Questi tastieri, chì sò stati lanciati per a prima volta in 2018 è sò diventati più venduti, sò cunnisciuti per e so opzioni di persunalizazione è a custruzzione d'alta qualità. E novi varianti V2 di queste tastiere presentanu un rendimentu rinfurzatu, un ammortizzamentu di u sonu miglioratu è novi opzioni di switch, chì furnisce una sperienza di scrittura superiore per l'utilizatori.

Una di e migliorie notevuli in i tastieri CTRL, ALT è SHIFT V2 hè l'aghjurnamenti stabilizzatori. I stabilizzatori di Drop Phantom montati in piastra ottimisanu u sonu pruduciutu da i tasti modificatori più grandi, risultannu in una sperienza di tastiera mejorata. Inoltre, queste tastiere avà presentanu un ammortizzamentu di u sonu miglioratu cù l'aghjunzione di parechje strati di schiuma premium in tuttu u teclatu. Questu include materiali di schiuma cum'è a schiuma di u top case Poron, a schiuma di switch IXPE, a schiuma di socket hotswap Poron, è a schiuma di Poron di u fondu, tutti chì cuntribuiscenu à un sonu è prestazioni superiori durante a digitazione.

Drop hà ancu introduttu novi opzioni di commutazione per i tastieri V2. L'utilizatori ponu sceglie trà l'interruttori lineari Gateron Yellow KS3 o l'interruttori tattili Drop Holy Panda X Clear. Inoltre, per quelli chì anu interessatu à custruisce u so propiu teclatu, Drop offre una versione barebones senza switch.

A persunalizazione hè stata facilitata cù u novu software di Configuratore di Tastiera di Drop, chì furnisce una interfaccia amichevule per una persunalizazione LED aumentata. I tastieri V2 venenu ancu cù capacità di illuminazione mejorate, grazia à l'integrazione di u chipset STM32. L'utilizatori ponu avà gode di un supportu più veloce è più faciule per l'ultime funzioni QMK è sceglite trà 50 novi mudelli LED utilizendu i tasti caldi di u teclatu.

In termini di cumpatibilità, Drop hà allargatu u supportu per VIA è QMK, cù u supportu VIAL chì vene più tardi questu annu. U teclatu SHIFT V2 introduce ancu una nova opzione di culore neru.

Malgradu questi aghjurnamenti, i tastieri CTRL, ALT è SHIFT V2 conservanu e qualità classiche chì l'anu fattu cusì populari. Sò sempre custruiti cù materiali d'aluminiu di qualità aeronautica, chì furnisce una custruzzione d'alta qualità. I LED orientati à u nordu assicuranu una illuminazione luminosa è viva, in particulare per l'utilizatori cù set di tasti brillanti.

U CEO di Drop, Jef Holove, esprime eccitazione annantu à i tastieri aghjurnati, dicendu chì rapprisentanu un salto in avanti in u disignu, u rendiment è a funziunalità, mentre cunservanu e qualità amate di i so predecessori.

I tastieri CTRL, ALT, è SHIFT V2 sò avà dispunibili per a compra nantu à u situ web di Drop, cù prezzi chì varienu da $ 140 à $ 250 per e versioni cumpletamente assemblate. I clienti chì anu digià pussede e versioni originali di questi tastieri ponu ancu cumprà kit di aghjurnamentu per rinfurzà i so mudelli attuali.

In cunclusione, i tastieri CTRL, ALT è SHIFT V2 di Drop offrenu una sperienza di scrittura senza paragone cù i so aghjurnamenti stabilizzatori, ammortizzamentu di u sonu miglioratu è novi opzioni di commutazione. Questi tastieri combinanu qualità classiche cù funzioni innovatori per elevà ogni configurazione di scrivania.

