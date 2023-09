Nova cuntroversia di valutazione: Lionel Messi deve esse classificatu 99 in EAFC?

Lionel Messi, u ghjucatore stella di u club MLS Inter Miami, hà fattu ondate da a so ghjunta stu veranu. Cù un record impressiunanti di 11 gol è quattru assist in solu 11 partite, Messi hà propulsatu a so squadra à u successu in a Cuppa di Ligue. Tuttavia, pare chì ci hè una certa polemica chì circundava a so valutazione di u ghjucatore in u ghjocu EAFC.

Attualmente, Messi hè classificatu 90 in u ghjocu, chì hà causatu una certa agitazione trà i fanali è i ghjucatori. Per a prima volta da u 2007, ùn hè micca u ghjucatore più altu, perdendu quellu titulu à Cristiano Ronaldo. In risposta à questu, u contu di ghjocu MLS hà pigliatu à Twitter per sprime a so opinione chì Messi duveria avè una valutazione di 99.

Dapoi l'unitu à l'Inter Miami, a prisenza di Messi hà guadagnatu una immensa popularità per a squadra MLS. Questu hà attiratu l'attenzione da superstars in altri sporti è ancu celebrità cum'è LeBron James è Selena Gomez, chì anu assistitu à i partiti di l'Inter Miami per piglià un ochju di l'icona di football.

In a recente partita MLS contr'à u Sporting Kansas City, chì l'Inter Miami hà vintu 3-2, Messi ùn era micca presente. In ogni casu, a so influenza nantu à a squadra era sempre evidenti, postu chì hà guardatu u so rendimentu è li hà mandatu un missaghju di felicitazione dopu à u partitu. A so assenza hè stata sentita da i ghjucatori, ma anu ricunnisciutu chì a so prisenza in a squadra porta cunfidenza è motivazione per fà u so megliu.

Malgradu i so impegni di u club, Messi hà ancu eccellendu nantu à a scena internaziunale. Hà marcatu un vincitore stupente di punizione in a prima qualificazione di l'Argentina in a Copa Mondiale FIFA contr'à l'Equadoru è hè previstu di ghjucà un rolu chjave in u prossimu ghjocu contr'à Bolivia.

Ancu s'ellu ùn hè micca inusual per i ghjucatori di vede un calatu di e so valutazioni cù l'età, u dibattitu annantu à a valutazione di Messi in EAFC cuntinueghja. I fans è u contu di ghjocu di MLS crede chì si merita una valutazione di 99, dimustrà e so cumpetenze eccezziunali è prestazioni recenti. Resta da vede se i sviluppatori di u ghjocu piglianu stu feedback in cunsiderà per l'aghjurnamenti futuri.

Definizione:

- EAFC: EAFC significa EA Football Club, u serviziu in linea è a cumunità virtuale per i ghjochi EA Sports.

- Leagues Cup: Un torneu chì implica squadre di Major League Soccer (MLS) è Liga MX, a prima liga di football di Messico.