Esplora u "Primu Cuntattu" Side Quest in Starfield

U ghjocu assai attesu Starfield ùn hè micca solu pienu di viste stupendenti è gameplay immersive, ma offre ancu à i ghjucatori una mansa di missioni da intraprende. Una di e missioni laterali spiccate scuperte finu à avà hè u "Primu Cuntattu", chì implica una nave piena di individui bloccati in orbita intornu à un pianeta.

Per inizià a ricerca "Primu Cuntattu" in Starfield, i ghjucatori anu da viaghjà à Porrima II in u sistema di stella Porrima. Quì, si scontranu cù l'equipaggiu di l'ECS Constant, chì si trovanu fora di u tempu è di u locu. I fan di Star Trek ponu fà paralleli à l'episodiu "A Zona Neutrale" da a prima stagione di The Next Generation.

Prima di tuffà in a ricerca, hè cunsigliatu di compie a seconda parte di una altra ricerca chjamata "Unearthed". Ancu s'ellu ùn hè micca un prerequisite per u "Primu Cuntattu", a finitura "Unearthed" furnisce una preziosa insight in a storia umana di u ghjocu, rinfurzendu l'esperienza narrativa di "First Contact".

À l'arrivu in l'orbita di Porrima II, i ghjucatori riceveranu un missaghju da un NPC chjamatu Jiro Sugiyama, chì dumanda a so assistenza per capisce ciò chì succede nantu à a nave stranded. Una volta chì i ghjucatori attraccanu cù a nave, amparanu chì l'ECS Constant hè una nave di culunia chì hà imbarcatu in u so viaghju da a Terra prima chì l'umanità hà scupertu u viaghju più veloce di a luce. In u cursu di 200 anni, parechje generazioni anu campatu è persu à bordu di a nave cù a speranza di stallà nantu à Porrima II.

Per prugressà in a ricerca, i ghjucatori devenu andà dopu à u Paradiso resort planetside è assistisce à una riunione di u cunsigliu. In a strada, avaranu l'uppurtunità di interagisce cù i diversi membri di l'equipaggiu chì vivenu nantu à l'ECS Constant, ancu scontru cù una aula piena di zitelli.

Quandu ghjunghjenu à a sala di riunioni, i ghjucatori assisteranu à l'intrigazione corporativa di i dirigenti di Paradiso. Sò presentati cù trè opzioni: per avè l'equipaggiu ECS Constant diventenu servitori indentured nantu à Porrima II, per equipà a nave cun un grav drive per chì l'equipaggiu pò truvà un altru locu per vive, o per tumbà l'equipaggiu tutale.

Per sceglie a prima opzione, i ghjucatori sò tenuti à cullà materiali specifichi è cunvince u capitanu di a nave. A seconda opzione implica viaghjà à HopeTech nantu à u pianeta Polvo per ottene un grav drive è dopu preparanu l'ECS Constant per a so stallazione. In quantu à a terza opzione, i ghjucatori prestu capiscenu chì l'executive ùn ponu esse uccisi in modu permanente.

"First Contact" hè solu una di e missioni laterali interessanti in Starfield chì immerge i ghjucatori in un universu riccu è dinamicu. Cù e so storie intriganti è scelte diverse, u ghjocu offre ore di divertimentu per i fan di u generu di fantascienza.

Fonti:

- U ghjocu Starfield, sviluppatu da Bethesda Studios