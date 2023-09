Domino's Pizza s'associa cù Elephant per a riprogettazione di l'ordine digitale

Domino's Pizza hà sceltu l'agenza creativa IPG Elephant per rinfurzà u so ecosistema di ordine digitale. L'obiettivu di u redesign hè di mudernizà u prucessu di ordine è di mostra l'innovazione è a personalità di a marca Domino's. Elephant hà guadagnatu l'affari dopu una rivista guidata da Pile & Company.

U presidente di l'elefante, Cara DiNorcia, hà dichjaratu: "Domino's hè sempre statu un capu in a categuria è in prima linea di l'innuvazione, in particulare in u spaziu tecnologicu induve sò pionieri di l'ordine digitale. Ci piace à associà cù marche ambiziose chì cercanu di diventà ancu megliu. U travagliu cù una marca emblematica cum'è Domino's per creà un cambiamentu veramente significativu à a so sperienza digitale hè esattamente u tipu di sfida cumplessa chì a nostra squadra li piace à affruntà.

L'ordine in linea di Domino rappresenta più di u 80% di a so attività, è a marca vulia un rinfrescante basatu annantu à l'aspettattivi emergenti di i cunsumatori di l'esperienze di ecommerce. Elephant utilizerà a so cumpetenza in l'esperienza di marca è di produttu per assicurà chì u novu sistema di ordine migliurà l'offerta attuale.

Christopher Thomas Moore, Chief Digital Officer di Domino, hà dichjaratu: "Mentre u nostru affari digitale hè prusperu è testemu è ottimisimu constantemente l'esperienza di l'utilizatori, credemu chì rinfurzà e nostre capacità di ordine digitale hè a megliu strategia per u successu cuntinuatu, soprattuttu in quantu à a relazione di i cunsumatori. cù a tecnulugia evoluzione ". Moore hà spressu chì Domino's hè stata impressionata cù l'idee creative chì Elephant presenta.

U Chief Digital Officer di Domino hà ancu aghjustatu: "A cumminazione di l'expertise di Elephant è di a nostra agenzia di record, Work In Progress, hà sviluppatu una visione è una strategia chì eleverà e nostre esperienze digitale, rendendu u prucessu di urdinà a vostra pizza preferita ancu più magicu. ."

A cullaburazione trà Domino's Pizza è Elephant hà u scopu di creà una sperienza d'ordine digitale mejorata è più innovativa per i clienti di Domino.

