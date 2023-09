In un episodiu recente di u podcast Disruption Interruption, l'ospite Karla Jo Helms si mette à pusà cù Chaitra Vedullapalli, Co-Fundatrice è CMO di Meylah, è Co-Fundatrice è Presidente di Women in Cloud, per discutiri cumu si disturba u serviziu di u cliente attraversu u cloud go. suluzioni à u mercatu è partenarii di co-vendita.

Vedullapalli mette in risaltu l'impurtanza di avè una mentalità di visibilità per i CEO per affruntà e sfide cumuni chì l'imprese affrontanu in u mercatu digitale. Ella enfatiza a necessità di pacienza è strategie à longu andà, ma ancu nota chì a risposta à parechji dilemmi hè spessu qualcosa chì a ghjente sapi digià.

Cum'è un disruptor ella stessu, Vedullapalli spiega cumu ella è altri dirigenti mundiali di MarTech modelanu u mercatu digitale è creanu a dumanda in un mercatu rumoroso. Ella enfatiza u rolu chjave chì i partenarii ghjucanu in u successu à longu andà, enfatizendu a necessità di cumpatibilità cù u mudellu di cummerciale, i valori è i scopi di una cumpagnia.

Un ecosistema di partenarii, cum'è definitu da Forbes, hè una reta di urganisazioni chì collaboranu per creà valore per l'altri è i so clienti. Tuttavia, hè cruciale di cunsiderà attentamente a cumpatibilità per prevene impegni ineguali di stakeholder è altri sbagliati chì ponu purtà à fallimentu.

Per mezu di Meylah, Vedullapalli è a so squadra furniscenu suluzioni di u mercatu (GTM) per l'implementazione di a marca, aiutendu l'imprese sottumessi à accede à a visibilità attraversu u cloud è e piattaforme di co-vendita. Sfruttendu u putere di AI, nuvola è IoT, permettenu à i pruprietarii di l'imprese per prosperà in l'ecunumia digitale.

Chaitra Vedullapalli hè un capu d'affari ricunnisciutu è difensore per l'uguaglianza digitale. Hè attivamente implicata in diverse urganisazioni è iniziative, cumprese Women in Cloud è conversazioni glubale cù e Nazioni Unite. A so passione per attivà a prosperità ecunomica attraversu l'accessu à e soluzioni digitale hè evidenti in u so travagliu.

In generale, l'approcciu di Vedullapalli per disrupting u serviziu di u cliente mette in risaltu l'impurtanza di partenariati, strategie à longu andà è una mentalità di visibilità. Affrontendu e sfide di u mercatu digitale è creendu a dumanda per via di suluzioni innovatori, ella apre a strada per l'imprese per prosperà in un paisaghju sempre cambiante.

