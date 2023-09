Gargoyles Remastered vene à Nintendo Switch

By

Disney hà annunziatu chì Gargoyles Remastered, una versione rimasterizzata di u famosu ghjocu 16-bit, serà lanciata in Nintendo Switch u 19 d'ottobre. Sviluppatu da Empty Clip Studios, Gargoyles Remastered hè basatu annantu à u cartoon di l'anni '90 è hè un platformer 2D à scorrimentu laterale.

A versione rimasterizzata presenta un stilu d'arti disegnatu à manu novu chì s'assumiglia assai à u stilu visuale di a serie animata. Includerà ancu effetti sonori rinfurzati è funzioni di accessibilità cum'è una funzione di rewind. Queste aghjunte dannu à u ghjocu un toccu mudernu mentre mantenenu fideli à e so radiche nostalgiche.

I ghjucatori assumeranu u rolu di Goliath, capu di i Gargoyles, mentre si imbarcanu in un viaghju di mille anni per prutege u mondu da u malu Ochju di Odin. A storia di u ghjocu porta i ghjucatori da l'antica Scozia, induve si battenu i Guerrieri Vichinghi, à u Manhattan di u ghjornu mudernu, induve aspittà incessanti horde di robot minaccianti.

Gargoyles Remastered offre una sperienza immersiva cù i so visuali, animazioni è effetti sonori rinfurzati. I ghjucatori ponu scambià senza interruzione trà i grafici ispirati da a serie animata è un modu classicu di 16-bit chì resta fideli à u ghjocu originale. Inoltre, a versione rimasterizzata include funzioni muderne cum'è successi, rewind di u ghjocu è presentazione widescreen, chì permettenu à i ghjucatori di persunalizà a so sperienza.

A soundtrack originale hè stata ancu rimasterizzata è ottimizzata per una avventura più immersiva. I fan di a serie animata è i dilettanti di i ghjoculi retro apprezzeranu u livellu di dettagliu in questa rinascita di Gargoyles.

Gargoyles Remastered serà un must-play per i fan di u ghjocu originale di Sega Genesis è per i novi. Sei entusiasta di rivivà u viaghju epicu di i Gargoyles nantu à u Nintendo Switch? Fateci sapè in i cumenti sottu!

