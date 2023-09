U Ministeru di l'Affari Digitali in Taiwan prevede di stabilisce u Sistema è u Centru di Produzione AI

U Ministeru di l'Affari Digitali in Taiwan travaglia per stabilisce un sistema di produzzione è un centru per valutà è pruvà l'applicazioni di intelligenza artificiale (AI). U Vice Ministru di l'Affari Digitali, Lee Huai-jen, hà fattu questu annunziu durante a ceremonia d'apertura di DevDays Asia, un foru tecnologicu urganizatu da Microsoft è l'Amministrazione di u Ministeriu per l'Industrie Digitale.

In più di stallà u sistema di pruduzzione AI è u centru, u Cunsigliu Naziunale di Scienza è Tecnulugia valuterà è pruvà ancu u Motore di Dialog AI Trustworthy. Queste iniziative da u guvernu sò previste per aiutà l'industria in Taiwan à sviluppà applicazioni AI responsabili è affidabili.

DevDays Asia, chì si svolge attualmente in Taipei è si moverà in Kaohsiung u venneri, si concentra nantu à u sviluppu generativu di IA, a cibersigurtà è a resilienza digitale. L'imprese taiwanesi cercanu sempre più di incorpore a tecnulugia AI in diverse industrie. Certi utilizanu u serviziu Azure OpenAI di Microsoft, chì furnisce soluzioni critiche di sicurezza di l'impresa, cunfurmità è dispunibilità regiunale.

Microsoft Taiwan hà participatu attivamente à u sviluppu di l'IA in Taiwan. U centru di ricerca è sviluppu AI di a cumpagnia, stabilitu in 2018, hà cullaburatu strettamente cù u guvernu è cuntinueghja à investisce in Taiwan, in particulare in u sviluppu di talentu AI, software è hardware.

Microsoft enfatizeghja l'impurtanza di l'applicazioni AI rispunsevuli è etiche, dicendu chì u sviluppu di l'AI va oltre a creazione di tecnulugia AI generative. A cumpagnia hà annunziatu recentemente chì hà rializatu u so scopu di cultivazione di talentu digitale in Taiwan prima di u calendariu è pensa à lancià un prugramma di furmazione in tecnulugia AI per educà u publicu nantu à l'ultime tecnulugia è applicazioni AI.

