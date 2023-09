Aiutà à e Piccole Imprese cù Produzzione Digitale è Marketing: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, una piccula impresa basatu in Big Stone Gap, Virginia, hè focu annantu à furnisce servizii di produzzione digitale è marketing à altre piccule imprese. A cumpagnia hà ricivutu recentemente una cuncessione di 10,000 XNUMX $ di capitale di sementi da l'Autorità di Sviluppu Economicu di Virginia Coalfield (VCEDA) per sustene a so crescita.

Fundata da Justin Falin in dicembre 2022, Just Adventure Productions offre una gamma di servizii cumpresi videografia, videografia di drone è marketing di e social media. A cumpagnia hà u scopu di esse a prima agenzia di produzzione di media digitale è marketing in a regione, sustene u successu di i residenti è di l'imprese in u Sud-Ovest di Virginia.

In più di e so offerte attuali, Just Adventure Productions hà piani per l'espansione futura, cumprese u web design, l'applicazioni mobili è i servizii di furmazione in e social media. A cumpagnia prevede di diventà un affari affidabile è reputable chì aiuta l'imprese a transizione in l'era digitale di media è marketing.

Cù un background in cumunicazioni di massa è quattru anni di sperienza di pruduzzione, Justin Falin guida a crescita di a cumpagnia. Hè ancu un membru di l'Associazione Internaziunale di Videografi di Matrimoni è Eventi è cumpleta i criteri per riceve a certificazione WEVA International Merited Professional Videographer. A cumpagnia impiega attualmente un impiegatu à tempu pienu è un impiegatu part-time, cù piani di espansione à quattru impiegati à tempu pienu è dui impiegati part-time in cinque anni.

Unu di i vantaghji chjave per Just Adventure Productions era a cuncessione di capitale di sementi VCEDA. A cuncessione hà aiutatu a cumpagnia à cumprà l'equipaggiu caru necessariu per e so operazioni. Senza a cuncessione, Justin avissi avutu da andà in debitu per acquistà l'equipaggiu ghjustu. A cuncessione hè stata un impulsu significativu à a crescita è u sviluppu di a cumpagnia.

In generale, Just Adventure Productions hà u scopu di sustene l'altri picculi imprese in i so bisogni di marketing digitale, fornendu suluzioni di serviziu cumpletu per aiutà à cuntà a so storia, mostra i so prudutti è servizii, reclute talentu o sustenidori, è uttene un vantaghju cumpetitivu.

Fonti:

- Autorità di Sviluppu Economicu di Virginia Coalfield

- Just Adventure Productions LLC